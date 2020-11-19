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Очереди на Окрестина и наведение «образцового порядка» в минских дворах. Что происходит 19 ноября

19.11.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минских дворах коммунальные службы начали наведение «образцового порядка», как того просил Александр Лукашенко: срезаются ленты, закрашиваются муралы. В изоляторе на Окрестина сегодня день передач, потому уже с раннего утра на улице выстроились огромные очереди. Об этих и других важных событиях 19 ноября — в онлайне TUT.BY.


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В минских дворах коммунальные службы начали наведение «образцового порядка», как того просил Александр Лукашенко: срезаются ленты, закрашиваются муралы. В...
 
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