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Очереди на Окрестина и наведение «образцового порядка» в минских дворах. Что происходит 19 ноября
19.11.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минских дворах коммунальные службы начали наведение «образцового порядка», как того просил Александр Лукашенко: срезаются ленты, закрашиваются муралы. В изоляторе на Окрестина сегодня день передач, потому уже с раннего утра на улице выстроились огромные очереди. Об этих и других важных событиях 19 ноября — в онлайне TUT.BY.
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В минских дворах коммунальные службы начали наведение «образцового порядка», как того просил Александр Лукашенко: срезаются ленты, закрашиваются муралы. В...
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