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Вынесли приговор мужчине, который в августе напал на заправку в Лидском районе
19.11.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе вынесен приговор мужчине, который в августе совершил разбойное нападение на заправку, угрожая кассиру оружием. Об этом
Нападение на АЗС в Лидском районе
Совершившего нападение мужчину задержали. Он обвинялся по ч. 1 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса Беларуси, полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима — минимальное наказание, предусмотренное этой статьей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Нападавший, который угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет, был найден и задержан. Он признал свою вину и возместил ущерб.
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