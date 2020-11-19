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Вынесли приговор мужчине, который в августе напал на заправку в Лидском районе

19.11.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе вынесен приговор мужчине, который в августе совершил разбойное нападение на заправку, угрожая кассиру оружием. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского областного суда.


Фото: pixabаy.com

Нападение на АЗС в Лидском районе произошло ночью 11 августа этого года. 23-летний мужчина с замотанным шарфом лицом, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 120 рублей, а также прихватил с собой пакет сока. Как потом выяснилось, оружие было пневматическим. Само нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

Совершившего нападение мужчину задержали. Он обвинялся по ч. 1 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса Беларуси, полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима — минимальное наказание, предусмотренное этой статьей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Нападавший, который угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет, был найден и задержан. Он признал свою вину и возместил ущерб.
 
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