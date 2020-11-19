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Мужчина повесил флаг на здании школы и пригрозил сторожу ножом. Возбуждено уголовное дело

19.11.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе мужчина повесил на здание школы бело-красно-белый флаг с «Погоней», сторож хотел его спугнуть, но мужчина достал нож. Теперь на него возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает МВД.

В субботу ночью к одной из школ в Минском районе пришел неизвестный мужчина. Он принес с собой стремянку, залез на нее и повесил бело-красно-белый флаг с «Погоней» на здание школы. Сторож хотел его остановить, но мужчина достал нож и стал угрожать.

Сторож испугался, вбежал в помещение и вызвал милицию.

Мужчина со стремянкой убежал, но на следующий день его задержали дома. Выяснилось, что это 30-летний специалист по продажам, проблем с законом никогда не имел. Мужчина женат, у него есть двое детей. На вопрос о том, зачем он все это сделал, ответил, что поспорил с другом.

Следователи дали правовую оценку действиям сельчанина, возбудив уголовное дело за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг.

 
 
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Мужчина повесил на здание школы бело-красно-белый флаг с «Погоней», сторож хотел его спугнуть, но мужчина достал нож. Теперь на него возбуждено уголовное дело....
 
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