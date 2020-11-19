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Родители успели оттащить от дочери. Мужчину будут судить за попытку изнасилования девочки-подростка

19.11.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах передали в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего жителя города в покушении на изнасилование несовершеннолетней, сообщает газета «Наш край».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В конце июля мужчина на своем автомобиле ехал по одной из деревень Барановичского района. Увидев стоящих у дороги девушек, он попросил их помочь ему проверить автомобиль: сесть за руль и понажимать на педали. Старшая согласилась. После этого он предложил 14-летней девушке помочь проверить автомобиль в действии: немного проехать в машине вместе с ним, а затем опять сесть за руль. Та согласилась.

Доехав до леса, мужчина усадил девушку за руль и вышел из машины якобы для проверки работы двигателя. А затем откинул спинку водительского сиденья, после чего снял с девушки одежду и попытался изнасиловать. Преступление предотвратили родители жертвы: вторая девушка позвонила им. Они успели доехать до леса и оттащили обвиняемого. Они же вызвали милицию.

Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит от пяти до тринадцати лет. До суда он был под стражей.

Обвиняемый с высшим образованием, женат, работает. Ранее он уже совершал подобное преступление, однако судимость снята и погашена за давностью лет.

 
 
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