Большинство граждан Армении считают Россию своим союзником - опрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Подавляющее большинство граждан Армении положительно настроены в отношении России, еще больший процент считают ее союзником своей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.

Согласно полученным данным, большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, в 84,6% граждан Армении считают Россию союзником своей страны.

Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за РФ в этом списке с большим отрывом следуют Франция (39,9%), Иран (6,4%), США (5,8%), Германия (1,2%) и Грузия (0,6%). При этом почти 80% респондентов подтвердили, что готовы принять военно-политическую помощь от Москвы.

© Sputnik Результаты опроса в Армении

© Sputnik Результаты опроса в Армении

© Sputnik Результаты опроса в Армении

© Sputnik Результаты опроса в Армении

Опрос был проведен компанией Эм Пи Джи, выборка составила 501 человек, максимальная ошибка выборки – 4,3%, Дата проведения исследования – 17 ноября. Исследование проводилось посредством интервью по телефону.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.