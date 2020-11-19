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«При снятии ленточек повредили пролеты». Власти объяснили, почему увезли ограду спортплощадки

19.11.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Белинского в среду вечером демонтировали забор вокруг спортивной площадки. Делали это после снятия ленточек люди в штатском, в черном и милиция. В телеграм-канале «Минск. Официально» объяснили, что происходит.

Ограждение вокруг спортплощадки на улице Белинского вернут на место, уверяют местные власти.

— Вчера в вечернее время коммунальными службами приводилось в порядок ограждение спортивной площадки, расположенной на внутридворовой территории вблизи дома № 23 на улице Белинского, — рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская. — При снятии ленточек были повреждены пролеты забора, поэтому прямо на месте районные службы приняли решение демонтировать конструкции, привести их в порядок и восстановить обратно. Сейчас пролеты очищены, отремонтированы и сегодня их установят на прежнее место.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Белинского в среду вечером демонтировали забор вокруг спортивной площадки. Делали это после снятия ленточек люди в штатском, в черном и милиция. В...
 
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