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Лукашенко произвел новые кадровые назначения в МВД

19.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд перестановок в органах внутренних дел - назначены два новых заместителя министра и новый начальник УВД Витебской области.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как сообщила в Teleram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, полковник милиции Николай Карпенков назначен на должность заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

Ранее он занимал должность начальника ГУБОПиК.

Командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко также пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности.

Полковник милиции Андрей Любимов назначен на должность начальника УВД Витебского облисполкома. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома - начальника криминальной милиции.

Новые приоритеты

Назначая новых заместителей министра внутренних дел, глава государства подчеркнул, что приоритеты в направлениях работы данного ведомства поменялись из-за событий последнего времени.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам главы государства, милиция общественной безопасности будет важнейшим направлением работы. Поэтому начальник милиции общественной безопасности будут первым заместителем министра. Ранее у главы МВД первом замом был начальник главного управления криминальной милиции.

"Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей, особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции", - цитирует главу государства БелТА.

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Теги: Минск
 
 
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Возглавлявший ГУБОПиК Николай Карпенков пошел на повышение - он будет руководить внутренними войсками МВД.
 
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