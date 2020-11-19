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Не менее 140 л воды на человека: критерии качества ЖКУ утвердили в Беларуси
19.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя - Sputnik. Совмин определил критерии качества жилищно-коммунальных услуг в стране, документ опубликован в четверг на сайте Национального правового интернет-портала.
Для водоснабжения определены такая норма: не менее 140 литров в сутки на человека. Это подразумевает в том числе 70 литров горячей воды, температура которой должна быть не ниже 50 градусов, но не выше 75-ти. Кроме того, качество питьевой воды должно соответствовать санитарным правилам и нормам.
© Sputnik / Виктор Толочко
Системы водоотведения, согласно критериям, должны работать круглосуточно и постоянно принимать сточные воды в централизованную систему канализации. Перерывы могут быть не более 24 часов при ликвидации аварий.
Что касается температуры воздуха в жилых помещениях, она должна быть не менее плюс 18 градусов, но не более плюс 24. Для газоснабжения главный критерий – бесперебойная подача газа, а для электроснабжения – бесперебойная подача напряжения 230/400 вольт.
Для технического обслуживания лифтов определены следующие критерии: бесперебойная и безопасная работа, освобождение пассажиров из кабины лифта в течение 15 минут с момента поступления вызова.
Твердые бытовые отходы должны вывозиться в соответствии с периодичностью, установленной схемой. Вторичные материальные ресурсы должны перерабатываться по существующим технологиям.
Критериями качественного капремонта жилых домов названы соблюдение этапов планирования и организации капремонта, сроков и графиков работ, отсутствие претензий потребителей.
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Они касаются газоснабжения, обслуживания лифтов, вывоза бытовых отходов, температуры в помещениях и многого другого.
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