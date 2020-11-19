Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Список адресов, где должны быть приняты дополнительные меры "по обеспечению порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка" во дворах утвердили власти Минска.

На этой неделе мэр столицы Владимир Кухарев заявил , что в Минске будет принят план по наведению порядка в каждом районе. Отдельно он прокомментировал ситуацию в столичных дворах, назвав это "вакханалией", которую "пора прекращать".

"Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. Делают красиво, достойно. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в такое время? Население возмущается", - сказал Барсуков.

Мингорисполком опубликовал соответствующее решение, объяснив, что сейчас поступает множество сообщений от жителей с просьбами навести порядок в городе, том числе на дворовых территориях.

"Со стороны участников не разрешенных в установленном порядке массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам. Имеют место отдельные попытки воспрепятствования функционированию организаций, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и общественного транспорта", - говорится в сообщении Мингорисполкома.

Где наведут "образцовый порядок"?

В списке проблемных адресов от Мингорисполкома значится 44 точки – целые микрорайоны и отдельные дворы. Так, под пристальное внимание попадают Лошица, Серебрянка, Велозавод, центральная часть Ленинского района, Уручье, Тракторозаводской поселок. В список вошли ЖК "Каскад", "Маяк-Минск", "Лебяжий", а также известные дворовые территории – "улица Колесниковой", Червякова (где находится двор, известный в народе как "Площадь перемен"), территория ПВТ и фудкорт DВОР.

Что поручено сделать районным администрациям Минска?

- выявить очаги "социальной напряженности" в интернет-пространстве

- изучить ситуацию в трудовых коллективах

- провести мониторинг районов

- патрулировать город добровольными дружинами

- организовать "профилактические беседы" с участниками несанкционированных массовых мероприятий в трудовых коллективах

- принять меры по "предотвращению социальной напряженности и укреплению морально-психологического климата на предприятиях"

- в учреждениях образования, культуры, спорта – провести профилактику экстремисткой деятельности

- популяризовать и размещать государственную символику

- улучшать систему видеонаблюдения

- проверять чердаки, подвалы и технические помещения "на предмет их оборудования исправными запирающими устройствами"

Ответственные за санитарное состояния территории – товарищества собственников, организации "Зеленстроя" и ЖКХ в районах, а за правопорядок – начальники районов столицы и начальники управления внутренних дел.

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