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Где в Минске должны навести "образцовый порядок"?
19.11.2020 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Список адресов, где должны быть приняты дополнительные меры "по обеспечению порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка" во дворах утвердили власти Минска.
На этой неделе мэр столицы Владимир Кухарев
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. Делают красиво, достойно. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Как можно отдыхать в такое время? Население возмущается", - сказал Барсуков.
Мингорисполком опубликовал соответствующее решение, объяснив, что сейчас поступает множество сообщений от жителей с просьбами навести порядок в городе, том числе на дворовых территориях.
"Со стороны участников не разрешенных в установленном порядке массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам. Имеют место отдельные попытки воспрепятствования функционированию организаций, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения и общественного транспорта", - говорится в сообщении Мингорисполкома.
Где наведут "образцовый порядок"?
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Что поручено сделать районным администрациям Минска?
- выявить очаги "социальной напряженности" в интернет-пространстве
- изучить ситуацию в трудовых коллективах
- провести мониторинг районов
- патрулировать город добровольными дружинами
- организовать "профилактические беседы" с участниками несанкционированных массовых мероприятий в трудовых коллективах
- принять меры по "предотвращению социальной напряженности и укреплению морально-психологического климата на предприятиях"
- в учреждениях образования, культуры, спорта – провести профилактику экстремисткой деятельности
- популяризовать и размещать государственную символику
- улучшать систему видеонаблюдения
- проверять чердаки, подвалы и технические помещения "на предмет их оборудования исправными запирающими устройствами"
Ответственные за санитарное состояния территории – товарищества собственников, организации "Зеленстроя" и ЖКХ в районах, а за правопорядок – начальники районов столицы и начальники управления внутренних дел.
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