Царапина, ожог сетчатки, кровоподтеки. О каких травмах на судах рассказали потерпевшие на протестах силовики

Источник материала: Tut.by

В конце августа экс-министр внутренних дел Юрий Караев заявлял, что на протестах пострадали более 130 сотрудников милиции. Детальной статистики по полученным травмам не было. Караев обращал особое внимание на «многочисленные переломы в результате наездов автомобилей». По всей Беларуси сейчас идут суды, где потерпевшими выступают милиционеры. Мы собрали данные о том, какие повреждения были зафиксированы у сотрудников и какие наказания в итоге назначил суд.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Три года колонии за насилие в отношении участкового, телесных повреждений нет

Владимир Шустов — индивидуальный предприниматель в Могилеве, в прошлом — командир подразделения ОМОНа и сотрудник Службы безопасности президента. Недавно суд признал его виновным в насилии в отношении участкового милиционера и приговорил к 3 годам лишения свободы.

В суде Шустов рассказал, что вечером 10 августа вместе с взрослым сыном поехал в центр города, чтобы выпить пива. В это время у площади Звезд рядом с кинотеатром «Родина» экипированные в бронежилеты, шлемы и прочую амуницию сотрудники милиции разгоняли находившихся там людей. Один из них схватил сзади за горло ни в чем не повинного, по мнению Шустова, парня и стал душить. Это возмутило бывшего омоновца. В суде он настаивал, что ни на кого не нападал, но при этом получил дубинкой по голове.

Оступившись и падая вперед, коснулся головой туловища участкового милиционера Александра Шмаенкова. Затем, пытаясь удержаться, ухватился за его ноги. Из-за этого милиционер упал на ягодицы. Следствие признало участкового потерпевшим. Он, в свою очередь, заявил, что говорил Шустову и другим собравшимся гражданам покинуть площадь, при этом он никого не бил, а Шустов неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги. Данных о том, что участковый Шмаенков получил телесные повреждения, нет. Заявление он написал в ночь с 11 на 12 августа. Тем временем 10 августа в больнице скорой помощи обследовали Владимира Шустова, у него диагностировали сотрясение головного мозга, он написал заявление об избиении, однако результаты проверки до сих пор неизвестны.

Прокурор Мария Ивутина заявила, что считает вину Шустова в применении насилия к Шмаенкову как к представителю власти доказанной, и просила назначить бывшему бойцу ОМОН 5 лет колонии общего режима. Судья Елена Литвина вынесла обвинительный приговор — 3 года лишения свободы.

Это не единственный случай, когда участник протеста, получивший травмы при столкновении с силовиками, оказался на скамье подсудимых. В Слуцке к 3 годам лишения свободы приговорили 29-летнего Романа Кораневича, его признали виновным в сопротивлении сотруднику милиции при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Инцидент произошел 10 августа. Сотрудник слуцкой милиции Иван Гончаревич, проходивший по делу потерпевшим, заявил, что Кораневич, убегая, ударил его тяжелым предметом в голову. Обвиняемый на это пояснил, что бросил наотмашь камень, попавшийся под руку, цели причинить вред милиционеру не было.

Два года колонии, у потерпевшего милиционера — ожог сетчатки глаза

22-летнего жителя Бобруйска Егора Храменю признали виновным в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) и приговорили к 2 годам лишения свободы, пишет Bobr.by . Молодой человек работал электросварщиком на «Белшине», ранее судим не был. В обвинении отмечено, что вечером 9 августа Храменя ударил патрульного Дмитрия Сакуна и распылил ему в лицо перцовый баллончик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде молодой человек заявил, что вину признает частично. На следующий день после задержания он написал явку с повинной. По его словам, 9 августа он приехал на площадь, чтобы встретиться с друзьями, интернета в тот день не было. Неожиданно услышал крики, увидел сотрудников милиции в форме, они зашли на площадь со стороны дворов. Люди стали убегать, Егор с друзьями тоже. Но поскольку у него была травма, быстро бежать он не смог. Дальше застал еще одну волну разгона. Во дворе увидел парня на земле, которого коленом удерживал милиционер Сакун. Храменя заявил, что распылил баллончик в его сторону, поскольку опасался, что следующим задержат его. В суде он заявил, что не бил правоохранителя, газовый баллончик носил с собой давно, в целях самообороны.

Милиционер Дмитрий Сакун в суде пояснил, что действительно удерживал одного из задержанных коленом, когда тот лежал лицом вниз на тротуаре. Неожиданно почувствовал удар в левое ухо, обернулся — в глаза распылили баллончик.

— Меня доставили в больницу, я получил ожоги сетчатки, также зафиксирован ушиб ушной раковины.

На очной ставке потерпевший говорил, что не может утверждать, что «ударил и распылил газ один и тот же человек, так как не видел, кто и чем наносил удар». В суде он прямо указал на Храменю. Лечение Сакуна обошлось в 249 рублей, его оплатила семья обвиняемого. В суде потерпевший заявил иск о компенсации морального вреда — 5 тысяч рублей, суд в итоге постановил взыскать 1 тысячу.

— Я не мог выполнять служебные обязанности, не мог передвигаться на личном транспорте, не мог спать три дня, — пояснил он в суде. — То, что перенесли мои родители… Мама каждый день плакала.

Гособвинитель Ирина Ходневич запросила для обвиняемого 4 года лишения свободы (максимальная санкция по ст. 364 УК — до 6 лет лишения свободы), судья Антон Дудаль приговорил Храменю к 2 годам колонии.

Похожее дело Гомеле отправили в колонию мужчину, который распылил газ и ударил омоновцев 9 августа"> рассматривали в Гомеле. 29-летнего Сергея Ефимова признали виновным в том, что 9 августа он подбежал к сотруднику ОМОНа, распылил перцовый газ ему в лицо из газового баллончика и ударил в голову. По данным правоохранителей, сотрудник милиции не задерживал Ефимова. На помощь пострадавшему подбежали двое коллег и пытались задержать гомельчанина, тот пытался вырваться, распылял газ и нанес одному из сотрудников «не менее девяти ударов в область головы и туловища». Сергей Ефимов полностью признал вину, заявил, что в содеянном раскаивается. Потерпевшими по делу признали трех сотрудников ОМОНа, двое заявили иски на компенсацию морального вреда — 700 и 800 рублей. Приговор суда — 3 года лишения свободы.

И недавний процесс в Минске — айтишнику Павлу Манкиненко, который распылил газ в лицо омоновцам, дали 4 года лишения свободы. В обвинении отмечено, что вечером 5 сентября Павел оказал сопротивление сотрудникам милиции Юрию Чиркову и Валентину Козловскому при выполнении ими охраны общественного порядка во время несанкционированного массового мероприятия — распылив в лицо сотрудникам газовый перцовый баллончик не менее двух раз, «причинив потерпевшим химический ожог». Кроме того, в материалах дела указано, что во время этой борьбы милиционеры «получили не менее восьми кровоподтеков в области колена, уха, плеча, кисти и предплечья». Павла пытались задержать силовики, когда он стоял с БЧБ-флагом у мемориала убитому Александру Тарайковскому. На суде молодой человек вину признал, заявил, что раскаивается, и попросил у милиционеров прощения. Потерпевший Чирков заявил иск 1,5 тысячи рублей, так как «из-за действий обвиняемого две недели должен был носить лангету». Второй потерпевший иск заявлять не стал и попросил суд не лишать Павла свободы, ограничиться «домашней химией». Судья Андрей Млечко поддержал позицию гособвинения и постановил отправить айтишника в колонию.

Два с половиной года «домашней химии» пенсионеру за пинок омоновцу, травм нет

Пенсионер Юзеф Немеро вышел на свободу из зала суда, под стражей он провел почти два месяца. Его признали виновным в активном участии в митинге, грубо нарушающем общественный порядок (ст. 342 УК) и насилии в отношении бойца ОМОН (ст. 364 УК), сообщал правозащитный сайт Spring96.org .

По материалам дела, 6 сентября Немеро участвовал в марше в Гродно, выходил в составе колонны на проезжую часть, вдохновлял других на участие в акции протеста. Кроме того, дал пинок в область ягодицы сотруднику ОМОН, чем нанес ему моральный и нравственный вред, а также испачкал его форму.



Иллюстративный снимок. Фото: TUT.BY

Пенсионер настаивал, что был обычным участником акции, никого ни на что не вдохновлял. Инцидент с милиционером произошел из-за того, что он не смог сдержаться, когда тот тащил за волосы женщину.

Потерпевший омоновец выступал в суде под вымышленным именем, за ширмой — «в целях безопасности». Он заявил, что не тащил девушку по асфальту, что это был парень с длинными волосами, который упал на землю, и милиционер наклонился, чтобы его поднять, и в этот момент почувствовал удар ногой в область ягодицы. Телесных повреждений у потерпевшего не было. Но по его словам, был моральный дискомфорт и испачканная форма. Милиционер заявил иск о компенсации морального ущерба — 1 тысячу рублей.

Прокурор Сергей Петрашко заявил в суде, что «протест Немеро был направлен на свержение и дискредитацию действующей власти». И просил приговорить его к 2 годам колонии и штрафу 200 базовых величин. Судья Ольга Бекушева назначила два с половиной года «домашней химии», пенсионер также должен выплатить потерпевшему 500 рублей.

В Слониме местный житель также оказался на скамье подсудимых после того, как решил заступиться за девушку, которую при разгоне митинга избивали силовики. Максим Кучинский был задержан, на следующий день ему дали 7 суток ареста за участие в несанкционированном митинге. Одновременно было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). По данным правозащитного сайта Spring96.org, один из свидетелей со стороны обвинения показал в суде, что видел, как Кучинский обхватил потерпевшего, сотрудника милиции Максима Герасимчика, и они вместе упали, Кучинский надорвал рубашку милиционера. Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений не выявила, ущерб в 3 рубля за надорванную рубашку обвиняемый погасил. Потерпевший заявил в суде иск о возмещении морального вреда — 1 тысячу рублей, суд удовлетворил это требование в полном объеме. Гособвинитель Виктор Русакевич запросил для Кучинского 2 года «домашней химии», такой приговор и вынес судья Александр Ярмолик.

Бросил горящую бутылку в сторону милиционеров — пять лет лишения свободы

В Барановичах осудили местного жителя Виктора Куприка. По материалам дела, 10 августа он хотел облить сотрудников милиции легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно — растворителем. Бросил горящую бутылку в сторону сотрудников милиции, однако она до них не долетела. Потерпевшими по делу проходили три сотрудника: Рафаил Габайдулин, Никита Ожель и Вадим Ивашко. Претензий к обвиняемому не предъявляли, иск не заявляли. Гособвинитель Светлана Пасемко запросила для Куприка максимальный срок по ст. 364 УК — 6 лет лишения свободы. Судья Оксана Литвинчик приговорила мужчину к 5 годам колонии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Жабинке за коктейль Молотова подростку дали 2,5 года «домашней химии». Судом установлено, что вечером 11 августа в центре города 17-летний Елисей Кузнецов бросил бутылку с горючей жидкостью и зажженной тряпкой в милицейский ГАЗ. Бутылка разбилась возле машины, вспыхнувшее пламя повредило обшивку, никто не пострадал. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье 295−3 УК (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и 364 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

60-летний житель Жлобина 10 августа, являясь участником акции протеста, бросил в милиционера три бутылки — две стеклянные и одну пластиковую. Одна из них попала в голову инспектору ДПС, который стоял в оцеплении. Удар бутылкой привел к ушибленной ране в теменной области, экспертиза установила легкие телесные повреждения. Пресс-служба МВД опубликовала видео раскаяние обвиняемого, указывалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы (ст. 364 УК).

Два года колонии велосипедисту за то, что отказался остановиться и оказал сопротивление

В октябре в Минске вынесли приговор 27-летнему велосипедисту Андрею Королене — 2 года колонии, один из потерпевших просил не лишать его свободы. В августе его жестко задерживали сотрудники ГАИ. По версии следствия, парень ехал без зеркал и звукового сигнала, а когда сотрудники ГАИ потребовали от него остановиться, пытался скрыться, при задержании оказал сопротивление. В отношении Королени Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), потом действия парня переквалифицировали на ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения), телесных повреждений у потерпевших инспекторов не было.

Первый процесс по ст. 363 УК после выборов прошел в Молодечно, где вынесли приговорза сопротивление сотрудникам ОМОНа с применением насилия в ходе потасовки с силовиками на акции 19 июня, на которой омоновец достал пистолет. Судьяпризнала обоих виновными и наказала их лишением свободы в колонии общего режима: Пескова — на три года и три месяца, а Владислава Евстегнеева — на три года. Именно такое наказание для молодечненцев у судьи и просил прокурор. В суде прозвучало, что омоновцы получили телесные повреждения в виде царапины на коленях и локте, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и значительной потери трудоспособности, также было повреждено форменного обмундирования.

В Борисове осудили 20-летнего футбольного фаната Евгения Петраченко за стычку с милицией во время протестов. По данным МВД, Петраченко «вместе с другими демонстрантами провоцировал стоявших в оцеплении правоохранителей, сначала ругался в их адрес нецензурной бранью, а затем и вовсе напал на старшего сержанта милиции: ударил по ноге металлическим турникетом и несколько раз кулаками по лицу». Евгений вину не признал. Он получил 3,5 года заключения. Примечательно, что гособвинитель запросил меньший срок, чем в итоге назначила судья Татьяна Деревянко.

Суды по делам, где потерпевшими выступают милиционеры, продолжаются. Многие из уже осужденных заявили, что с приговорами не согласны и намерены их обжаловать.