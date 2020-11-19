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Двух минчан будут судить за «циничные надписи» на тротуаре. Им грозит до 10 лет
19.11.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан за «циничные надписи» на тротуаре по улице Притыцкого. Подробности
Обвиняемый П. — ранее судимый за хулиганство, обвиняемая Б. ранее не судима. Обоим по 25 лет. Им инкриминируют злостное хулиганство и умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.
9 сентября на улице Притыцкого возле мемориала Тарайковскому они нанесли синей краской, как сказано в материалах дела, «циничную надпись». Оставшуюся краску разлили на тротуар.
«Горремавтодор Мингорисполкома» насчитал имущественный вред, который нанесли обвиняемые — это 278 базовых величин (7,5 тысячи рублей).
Обвиняемые признали, что надписи на плитке делали они, но свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, ущерб не возмещали.
Прокуратура изучила материалы дела, видеозаписи с камер видеонаблюдения, решила, что обвинения в адрес этих минчан обоснованы и согласилась с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса. Обвиняемые остаются под стражей. Им предъявили иск о возмещении 7,5 тысячи рублей ущерба.
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Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан за «циничные надписи» на тротуаре по улице Притыцкого....
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