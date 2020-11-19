Двух минчан будут судить за «циничные надписи» на тротуаре. Им грозит до 10 лет

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан за «циничные надписи» на тротуаре по улице Притыцкого. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.



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Обвиняемый П. — ранее судимый за хулиганство, обвиняемая Б. ранее не судима. Обоим по 25 лет. Им инкриминируют злостное хулиганство и умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.

9 сентября на улице Притыцкого возле мемориала Тарайковскому они нанесли синей краской, как сказано в материалах дела, «циничную надпись». Оставшуюся краску разлили на тротуар.

«Горремавтодор Мингорисполкома» насчитал имущественный вред, который нанесли обвиняемые — это 278 базовых величин (7,5 тысячи рублей).

Обвиняемые признали, что надписи на плитке делали они, но свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, ущерб не возмещали.

Прокуратура изучила материалы дела, видеозаписи с камер видеонаблюдения, решила, что обвинения в адрес этих минчан обоснованы и согласилась с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса. Обвиняемые остаются под стражей. Им предъявили иск о возмещении 7,5 тысячи рублей ущерба.

Ст. 339 ч.2 УК РБ Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. Ст. 218 ч.2 УК РБ Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.