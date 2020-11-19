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Скоро по маршруту Минск - Могилев - Минск пойдут новые поезда бизнес-класса

19.11.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 13 декабря по маршруту Минск — Могилев — Минск пойдут новые поезда бизнес-класса. Время в пути в одну сторону — менее трех часов. Об этом сообщает БелЖД.


Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Перевозить пассажиров будут новые польские поезда PESA.

Ориентировочная стоимость билета 1-го класса — 18 рублей, 2-го класса — 13 рублей. Билеты уже продают.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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