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Скоро по маршруту Минск - Могилев - Минск пойдут новые поезда бизнес-класса
19.11.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 13 декабря по маршруту Минск — Могилев — Минск пойдут новые поезда бизнес-класса. Время в пути в одну сторону — менее трех часов. Об этом
Перевозить пассажиров будут новые польские поезда PESA.
Ориентировочная стоимость билета 1-го класса — 18 рублей, 2-го класса — 13 рублей. Билеты уже продают.
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