Беларусь упрощает получение гражданства, но будет его лишать за экстремизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Проект закона, упрощающий процедуру получения белорусского гражданства, принят во втором чтении палатой представителей Национального собрания Беларуси. Также в проекте закона содержится норма о том, что иностранцы, которых уличили в экстремизме, будут его лишаться.

Сегодня в Минске проходится заседание сессии палаты представителе, на которой во втором чтении депутаты приняли законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь". Инициатором изменений в закон было МВД, в первом чтении проект закона представлял весной в парламенте начальник департамента по гражданству и миграции полковник милиции Алексей Бегун.

Проект закона, который сегодня во втором чтении принят депутатами, сокращает срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет.

Кроме этого, законопроектом вводится новый для страны институт - восстановление в гражданстве.

Также в закон о "Гражданстве Беларуси " вводится новый принцип получения белорусского гражданства - по принципу "почвы": когда рождаются дети от иностранцев, которые проживают на территории Беларуси, и им в упрощенном виде предоставляется белорусское гражданство.

Эти и другие нормы проекта закона направлены на облегчение получения белорусского гражданства.

Вместе с тем, в проекте закона впервые в белорусском законодательства вводится процедура, связанная с лишением гражданства тех лиц, которые получили его, но допустили грубые нарушения законов. Речь идет о терроризме, экстремизме, других преступлениях, которые признаются мировым сообществом в качестве таковых.

Проектом закона определены ведомства, которые будут подавать главе государства документы на лишение белорусского гражданства. В соответствии с белорусском законодательством, документы на получение белорусского гражданства также подписывает президент. Как правило, претенденты на получение белорусского гражданства на подпись главе государства подаются списком. Но бывают и "индивидуальные" указы, где в списке на получение гражданства РБ только один человек, к примеру, глава религиозной конфессии.

Каждый год около трех тысяч иностранных граждан получают белорусского гражданство: это приезжие из России, Украины, стран бывшего Советского Союза, есть выходцы из стран Ближнего Востока.

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