Милицейские патрули и уборка лампадок. В минских дворах уже наводят «образцовый порядок»

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком составил большой список территорий, на которые администрации районов, коммунальники и милиция обратят особое внимание. Там обещают патрули дружинников, работу по популяризации государственной символики, мониторинг школьных, родительских и дворовых чатов. Читатели рассказали TUT.BY, что там происходит в первый день «образцового порядка».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В список попали дворы жилых комплексов «Лебяжий», «Минск-Мир», «Маяк Минска» и многие другие — там после выборов встречались соседи, устраивали концерты и чаепития. Есть там и точки, куда люди выходили на акции солидарности, — вроде холма возле ПВТ, улицы Маяковского и территории возле Городской клинической больницы скорой помощи.

«Маяк Минска»

В квартале «Маяк Минска» каждый день в последнее время восстанавливался мемориал памяти Романа Бондаренко — каждый день его убирали коммунальники.

— Раньше его убирали неизвестные на машине «Ремавтодора». Сегодня это делают уже коммунальные службы в сопровождении милиции.



Скриншот с видео читателей TUT.BY



После смерти 31-летнего Романа Бондаренко люди из разных районов Минска сооружают места памяти

«Мегаполис»

В списке кварталов, которым нужно особое внимание, и «Мегаполис» (дома 127 — 131 по проспекту Дзержинского). Помните, мы рассказывали о приметном доме со шпилем ? На нем местные жители закрепляли бело-красно-белый флаг, а потом приехали силовики, обнесли шпиль колючей проволокой, а БЧБ-символику заменили на красно-зеленую.

Сегодня там заменили красно-зеленый флаг на новый. Говорят, прошлый порвался о колючую проволоку.



Фото: читателя TUT.BY

С утра здесь во дворах заметили патруль. Житель дома по Дзержинского, 131 рассказал TUT.BY, что встретился в подъезде с сотрудниками милиции.

— Ходят по квартирам, спрашивают фамилию — имя — отчество, есть ли у тебя автомобиль, где его паркуешь, есть ли огнестрельное оружие. Еще спросили, есть ли сигнализация и не хотим ли мы ее подключить.









«Площадь правды»

Новый виток борьбы — и с муралом на «Площади правды». Так минчане прозвали площадку в районе проспекта Газеты Правда. Там уже много раз возрождался рисунок в бело-красно-белых цветах с гербом «Пагоня».

— Государственные СМИ снимали репортаж, как закрашивают мурал, «тихари» охраняли, — сообщили в редакцию местные жители.



Фото: читатель TUT.BY

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ЖК «Лебяжий»

В квартале «Лебяжий» (дома 125 − 127 по проспекту Победителей) милиция ходила по домам еще вчера вечером, об этом сообщили сразу несколько местных жителей.

— Ходили по домам и проверяли прописку. На вопрос, что это за нововведение, ответили, что проверяют иностранцев без регистрации. К кому-то заходили в квартиры, кто-то не пускал и выходил на лестничную площадку, — пояснила собеседница.

Нельзя сказать, связано ли это с «дополнительными мерами» от Мингорисполкома, но жительница отмечает, что за пять лет в квартале ни разу раньше не встречала такую проверку.

Сегодня коммунальники закрасили во дворах «Лебяжьего» граффити и сняли бело-красные ленты, делали это все под контролем милиции.​

На фото ниже — работники ЖКХ и милиции в местных дворах.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Слепянка

Слепянка (район улиц Уральская — Менделеева — Бумажкова) — среди целых микрорайонов, которые считают местом, где нужны «дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины».

Неизвестный в сопровождении двух сотрудников милиции там сегодня убирал стихийный мемориал. На вопросы очевидца милиция предложила обратиться в Партизанский РУВД.

Список будет обновляться. Если вы заметили сегодня в своих районах тоже что-то интересное, присылайте нам фото, видео и информацию — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сториз инстаграм-аккаунт @tutbylive.