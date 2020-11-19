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В Витебске - новый начальник милиции

19.11.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового начальника УВД Витебского облисполкома — полковника Андрея Любимова, сообщает пресс-служба главы государства.


Андрей Любимов. Фото: gaiminsk.by

До этого Андрей Любимов работал первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — руководил криминальной милицией.

Михаил Гриб — предыдущий глава милиции региона — с 30 октября возглавил ГУВД Мингорисполкома. Ему — 40 лет, и он стал самым молодым главой минской милиции.

 
 
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Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового начальника УВД Витебского облисполкома - полковника Андрея Любимова.
 
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