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В Витебске - новый начальник милиции
19.11.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового начальника УВД Витебского облисполкома — полковника Андрея Любимова,
До этого Андрей Любимов работал первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — руководил криминальной милицией.
Михаил Гриб — предыдущий глава милиции региона — с 30 октября
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Александр Лукашенко 19 ноября назначил нового начальника УВД Витебского облисполкома - полковника Андрея Любимова.
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