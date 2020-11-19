«Выходили первые ребята - сказали, все хорошо». Минчане с передачами стоят в очереди у тюрьмы в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 19 ноября возле изолятора временного содержания многолюдно. Четверг — единственный день на неделе, когда можно передать арестованному родственнику передачу. В этот раз в Могилев съехались минчане: их родных перевезли сюда на автозаках из изолятора в Жодино. За несколько часов в очередь на передачу у волонтеров записалось около 150 человек, и люди продолжают приходить.





По данным волонтеров и правозащитников, в Могилевском ИВС сейчас содержатся около 200 человек, задержанных в Минске. Всех их привезли из изолятора в Жодино на автозаках, первых — в субботу, 14 ноября. Сегодня, в четверг, родные впервые могут отдать арестованным передачу. Им помогают волонтеры.

К слову, не все из Жодино отправились в могилевский изолятор. В больнице с уже подтвержденным диагнозом COVID-19, например, один из музыкантов группы «Рэха».

Ко входу в КПП изолятора всех ожидающих не пускают. Волонтеры говорят, что сотрудник изолятора попросил не толпиться у ворот и отойти. Потому люди отошли на парковку, а к изолятору подходят по двое-трое — те, кто будет отдавать передачу. Координируют людей волонтеры: сверяют списки, «номерки» и приглашают к КПП следующих по очереди.

«Плед убираем. Убираем, говорю, не спорьте, давайте лучше печенье положим, у нас есть», «Так, а в масках „носики“ убрали? Нужно убрать, а то не примут», «Дайте безмен! У кого безмен?» — слышатся разговоры на парковке возле ИВС и тюрьмы.

Родные арестованных минчан приехали кто на раннем поезде в 6 утра, кто на машине — привезли еду, воду, одежду, книги для своих родных. Записавшись у волонтеров в очередь на вход в КПП изолятора для передачи, становятся в другую очередь — тоже к волонтерам, которые помогают ускорить процесс: раздают бланки акта передачи и помогают их заполнить, рассказывают, что можно и нельзя передавать, подписывают пакеты.

— Так, сухофрукты — это хорошо. А вот сыр, как и любые молочные продукты, нельзя — так сказал начальник изолятора, — лихо проходится по очередному списку девушка-волонтер.

— Но она же вегетарианка, ей и так ничего нельзя, — расстраивается Борис Николаевич. Он собрал передачу для дочери Маргариты.

— Значит, выйдет постройневшая, — пытается шуткой подбодрить мужчину волонтер. — А давайте ей крекеров положим вместо сыра, м? У нас есть, сейчас насыплем.













Следующий пакет волонтер пересматривает за считаные секунды и с удовлетворением кивает: «Да вы профессионал!». Женщина улыбается. Говорит, уже носила передачи, и не раз, потому порядок знает.

Передачи в изоляторе Могилева принимают с 9 утра до 5 вечера с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Очередь родственники занимали, кто как приехал, но «номерки выдавали» волонтеры — с 8 утра.

— Ой, спасибо этим ребятам большое. Мы только благодаря волонтерам узнали, что нашего Сергея перевели из Жодино сюда. Он и на Окрестина побывал, а в Жодино мы еле-еле успели передачу ему отдать. Потом, в субботу, он исчез из списков в Жодино, и только через чаты волонтеров, из их списков узнали, что он тут.





Сергея задержали 8 ноября. С ним была тетя, она видела момент задержания. Тетя сегодня приехала отдать передачу. У Сергея — четверо несовершеннолетних детей, младшему из которых 2 года. Но ни дети, ни то, что задержание — первое, не стало смягчающим обстоятельством для суда: его арестовали на 15 суток.

— Он выйдет в понедельник, 23 ноября. Связи у нас с ним прямой все это время не было. Но человек, который был с ним в камере в Жодино, сказал, что у него все хорошо.

Сестра и тетя Сергея очень за него переживают, но держатся довольно бодро. А вот мать другого арестанта очень расстроена. Ее успокаивает волонтер Павел:

— Не беспокойтесь, все будет хорошо. Тут никто никого не обижает — не бьет, не унижает. Тут хороший коллектив. Вчера выходили первые ребята — они сказали, что все хорошо.

— Ну он же повторно сидит, — всхлипывает женщина.

— Это не имеет значения. Я знаете, сколько людей за все это время встретил? Не беспокойтесь.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — наконец немного успокаивается женщина. — Зачем вы это делаете?

— А как же по-другому?









Передачу жене отправил и Джорди — он гражданин Испании. Его супругу Наталью задержали в субботу 7 ноября и 9 ноября осудили на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Наталья медик, хотя пока не работает. По словам Джорди, после ареста Наталья была и в изоляторе на Окрестина, и в Жодино, а теперь — в Могилеве. За все это время прямой связи с женой у него не было — ему удалось узнать лишь у сокамерниц Натальи, которые уже вышли на свободу и позвонили ему, что с ней все в порядке.

— Говорили, что в Жодино в 8-местных камерах содержалось по 16 человек, в 4-местных — по восемь: и у мужчин, и у женщин. Наверное, поэтому их перевезли в Могилев, — говорит Джорди. — У них там [в камерах в Жодино] хорошие люди. Они всем делились друг с другом. И просили передавать больше еды и книг. Как тут, в Могилеве, не знаю.

Пока Джорди в Могилеве отдает передачу супруге, в Минске адвокат обжалует решение суда по делу Натальи. Джорди говорит, что волнуется за жену, и добавляет, что они были готовы к тому, что ее могут задержать.

— Я сам из Каталонии, но уже 8 лет живу в Беларуси, и мне важно, что происходит не только на моей родине, но и тут. Я заметил, что белорусы — тоже открытые люди, хотя и меньше, чем каталонцы, конечно. И знаете, я считаю, что белорусы все же только сейчас осознали себя нацией. Это очень вдохновляет.





Кто-то из минчан попросил знакомых в Могилеве занять для них очередь, чтобы можно было приехать немного попозже — и местные с радостью откликнулись. Волонтеры говорят, что, по их опыту, все успеют отдать передачи до вечера.

В Могилеве сегодня нет мороза, но очень ветрено и зябко. Кто-то привез для людей термосы с чаем и кофе, бутерброды.

Волонтеры будут сегодня под изолятором до позднего вечера, пока не выпустят на свободу последнего из 10 человек, которые должны сегодня выйти. Пять арестованных в Минске вышли на свободу из могилевского изолятора вчера, 18 ноября.

Большую часть задержанных отпустят в понедельник, 23 ноября.