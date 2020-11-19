Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девушки в аквапарке «Фристайл»

Источник материала: Tut.by

По факту гибели 18-летней девушки в столичном аквапарке «Фристайл» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 338 (Выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

— Следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По словам представителя СК, говорить о причине смерти девушки пока рано — ее установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Подобных случаев в Беларуси не было. Как правило, травмы на водных объектах посетители получали в результате катания с горок и несоблюдения требований безопасности, а здесь, судя по первичной информации, ситуация немного другая.

По требованию СК работу аквапарка «Фристайл» приостановили до установления причин трагедии. В других водных объектах проведут проверки, чтобы подобные происшествия не повторились.

Напомним , 14 ноября в столичном аквапарке «Фристайл» произошло ЧП, по словам очевидцев, девушку присосало к сливной трубе в бассейне и она погибла.