ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девушки в аквапарке «Фристайл»

19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По факту гибели 18-летней девушки в столичном аквапарке «Фристайл» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 338 (Выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

— Следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По словам представителя СК, говорить о причине смерти девушки пока рано — ее установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Подобных случаев в Беларуси не было. Как правило, травмы на водных объектах посетители получали в результате катания с горок и несоблюдения требований безопасности, а здесь, судя по первичной информации, ситуация немного другая.

По требованию СК работу аквапарка «Фристайл» приостановили до установления причин трагедии. В других водных объектах проведут проверки, чтобы подобные происшествия не повторились.

Напомним, 14 ноября в столичном аквапарке «Фристайл» произошло ЧП, по словам очевидцев, девушку присосало к сливной трубе в бассейне и она погибла.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из Новой Боровой увезли БЧБ-туалеты, которые местные называли «издевательством»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика