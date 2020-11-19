Из Новой Боровой увезли БЧБ-туалеты, которые местные называли «издевательством»

Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой три дня не было воды , похоже, из-за умышленного повреждения задвижки в системе водоснабжения. Жители считали ситуацию местью за протестные настроения в их квартале. Косвенным подтверждением были бело-красно-белые туалеты, которые кто-то установил в квартале как раз когда воду отключили. Теперь их увезли.

Появление бело-красно-белых туалетов жители Новой Боровой называли «издевательством». Осталось непонятным, кто их поставил.

Сегодня туалеты увезли, видео появилось в сторис журналиста Сергея Козловича.

Воду в микрорайоне включили утром 18 ноября.