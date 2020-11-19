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Из Новой Боровой увезли БЧБ-туалеты, которые местные называли «издевательством»
19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новой Боровой три дня
Появление бело-красно-белых туалетов жители Новой Боровой называли «издевательством». Осталось непонятным, кто их поставил.
Сегодня туалеты увезли, видео
Воду в микрорайоне включили утром 18 ноября.
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Появление бело-красно-белых туалетов жители Новой Боровой называли «издевательством». Сегодня их увезли.
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