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Из Новой Боровой увезли БЧБ-туалеты, которые местные называли «издевательством»

19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новой Боровой три дня не было воды, похоже, из-за умышленного повреждения задвижки в системе водоснабжения. Жители считали ситуацию местью за протестные настроения в их квартале. Косвенным подтверждением были бело-красно-белые туалеты, которые кто-то установил в квартале как раз когда воду отключили. Теперь их увезли.

Появление бело-красно-белых туалетов жители Новой Боровой называли «издевательством». Осталось непонятным, кто их поставил.

Сегодня туалеты увезли, видео появилось в сторис журналиста Сергея Козловича.

Воду в микрорайоне включили утром 18 ноября.

 
 
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Появление бело-красно-белых туалетов жители Новой Боровой называли «издевательством». Сегодня их увезли.
 
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