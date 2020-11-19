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В Бресте планируют продавать маски на остановках и в транспорте
19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте медицинские маски планируют продавать на остановках и в городском транспорте, пишет
Вопрос продажи масок в общественном транспорте пока обсуждается. Будет этим заниматься водитель или отдельный человек, сказать сложно.
Среди приоритетных пока рассматривается вариант, когда маски все же будут продавать на остановках — как минимум в киосках «Брестгортранса», а со временем и во всех остальных.
Местные власти хотят, чтобы маски можно было купить и у водителей маршруток.
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