В Бресте планируют продавать маски на остановках и в транспорте

Источник материала: Tut.by

В Бресте медицинские маски планируют продавать на остановках и в городском транспорте, пишет «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вопрос продажи масок в общественном транспорте пока обсуждается. Будет этим заниматься водитель или отдельный человек, сказать сложно.

Среди приоритетных пока рассматривается вариант, когда маски все же будут продавать на остановках — как минимум в киосках «Брестгортранса», а со временем и во всех остальных.

Местные власти хотят, чтобы маски можно было купить и у водителей маршруток.