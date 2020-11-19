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В Бресте планируют продавать маски на остановках и в транспорте

19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте медицинские маски планируют продавать на остановках и в городском транспорте, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вопрос продажи масок в общественном транспорте пока обсуждается. Будет этим заниматься водитель или отдельный человек, сказать сложно.

Среди приоритетных пока рассматривается вариант, когда маски все же будут продавать на остановках — как минимум в киосках «Брестгортранса», а со временем и во всех остальных.

Местные власти хотят, чтобы маски можно было купить и у водителей маршруток.

 
Теги: Брест
 
 
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