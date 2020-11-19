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В Витебске парня не пустили в автобус без маски

19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — на остановке напротив ТЦ «Марко-сити» — пассажиры не пустили в автобус парня без медицинской маски. Такую видеозапись опубликовал канал «Витебск невероятный».

Два молодых человека не дают зайти в автобус парню в белой куртке, говорят ему: «Надень маску!». Тот отказывается. В итоге на остановке остаются все три участника перепалки.

Открыть/скачать оригинал видео (23.49 МБ)

Напомним, с 12 ноября в Витебске ввели обязательный масочный режим. Медицинские маски нужно надевать в магазинах, аптеках, других людных местах, а также в общественном транспорте. Это контролируют местные власти и санстанция.

 
Теги: Витебск
 
 
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В центре Витебска - на остановке напротив ТЦ «Марко-сити» - пассажиры не пустили в автобус парня без медицинской маски.
 
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