В Витебске парня не пустили в автобус без маски

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска — на остановке напротив ТЦ «Марко-сити» — пассажиры не пустили в автобус парня без медицинской маски. Такую видеозапись опубликовал канал «Витебск невероятный».

Два молодых человека не дают зайти в автобус парню в белой куртке, говорят ему: «Надень маску!». Тот отказывается. В итоге на остановке остаются все три участника перепалки.

Напомним, с 12 ноября в Витебске ввели обязательный масочный режим. Медицинские маски нужно надевать в магазинах, аптеках, других людных местах, а также в общественном транспорте. Это контролируют местные власти и санстанция.