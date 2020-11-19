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В Витебске парня не пустили в автобус без маски
19.11.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска — на остановке напротив ТЦ «Марко-сити» — пассажиры не пустили в автобус парня без медицинской маски. Такую видеозапись опубликовал канал «Витебск невероятный».
Два молодых человека не дают зайти в автобус парню в белой куртке, говорят ему: «Надень маску!». Тот отказывается. В итоге на остановке остаются все три участника перепалки.
Напомним, с 12 ноября в Витебске
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В центре Витебска - на остановке напротив ТЦ «Марко-сити» - пассажиры не пустили в автобус парня без медицинской маски.
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