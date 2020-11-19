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Печерский лесопарк вот-вот получит статус особо охраняемой территории - но не весь. Что это изменит
19.11.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Печерский лесопарк до конца 2020 года сменит статус и станет особо охраняемой территорией — заказником местного значения «Печерский»,
О том, что Печерский лесопарк получит особо охраняемый статус, стало известно еще
Однако экоактивисты утверждали, что эта зеленая территория уникальна, для подтверждения этого привлекли ученых. Так, в 2017 году в лесопарке
Ученые определили, что средний возраст деревьев в Печерском лесопарке составляет 71 год. Встречаются дубы возрастом 140−160 лет и сосны 120−180 лет. Общая площадь особо ценных растительных сообществ составляет 102,5 га, или треть площади лесного фонда лесопарка.
В итоге горисполком заказал обследование лесопарка. Ученые из научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам по итогам обследования разработали научное и технико-экономическое обоснование объявления заказника местного значения «Печерский».
Сейчас известно, что в заказник «Печерск» войдут 10 земельных участков, там будет введен особый режим. Обычных горожан ограничения в этом заказнике практически не коснутся. Разве что запретят выгул животных.
Также будет ужесточен режим ведения хозяйственной деятельности — например, нельзя будет строить. Вырубка растительности и сейчас запрещена — кроме санитарной.
Особый режим охраны и использования означает также, что чиновники обязуются сохранять и восстанавливать природные комплексы и объекты, предотвращать их загрязнение. Значит ли это, что гулянья на Коляды и Рождество теперь в Печерском лесопарке проводить не будут? Не факт, ведь как раз территорию, где находится сцена с трибунами и асфальтированная площадка, могли не включить в особо охраняемую территорию.
— Получается, у нас в городе Могилеве, кроме двух памятников природы, вековых дубов, появляется еще один местный заказник, который имеет довольно большую протяженность и огромное значение для горожан. Также в данный момент у нас согласована всеми заинтересованными службами и городским исполнительным комитетом, в том числе его председателем Владимиром Цумаревым, карта-схема заказника местного значения «Печерский», — рассказал заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
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Ранее утвержденным Лукашенко генпланом статус Печерского лесопарка планировалось изменить на просто парк.
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