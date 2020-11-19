Печерский лесопарк вот-вот получит статус особо охраняемой территории - но не весь. Что это изменит

Источник материала: Tut.by

Печерский лесопарк до конца 2020 года сменит статус и станет особо охраняемой территорией — заказником местного значения «Печерский», сообщает ТРК «Могилев». После официального объявления нового статуса в Печерске будет введен особый режим.



Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

О том, что Печерский лесопарк получит особо охраняемый статус, стало известно еще в начале 2020 года . Хотя ранее, согласно изменениям в генеральном плане Могилева, которые 20 апреля 2017 года утвердил Александр Лукашенко, статус Печерского лесопарка планировалось изменить на просто парк.

Однако экоактивисты утверждали, что эта зеленая территория уникальна, для подтверждения этого привлекли ученых. Так, в 2017 году в лесопарке обнаружили краснокнижный гриб — розовый тутовик, который является исчезающим видом. А в марте 2019 года Институт экспериментальной ботаники заключил, что лесопарк «представляет ботаническую, экологическую, природоохранную и эстетическую ценность и должен быть сохранен».

Ученые определили, что средний возраст деревьев в Печерском лесопарке составляет 71 год. Встречаются дубы возрастом 140−160 лет и сосны 120−180 лет. Общая площадь особо ценных растительных сообществ составляет 102,5 га, или треть площади лесного фонда лесопарка.

В итоге горисполком заказал обследование лесопарка. Ученые из научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам по итогам обследования разработали научное и технико-экономическое обоснование объявления заказника местного значения «Печерский».

Сейчас известно, что в заказник «Печерск» войдут 10 земельных участков, там будет введен особый режим. Обычных горожан ограничения в этом заказнике практически не коснутся. Разве что запретят выгул животных.

Также будет ужесточен режим ведения хозяйственной деятельности — например, нельзя будет строить. Вырубка растительности и сейчас запрещена — кроме санитарной.

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» говорит также, что после смены статуса на тех 10 земельных участках нельзя будет разжигать костры вне специально отведенных мест — если такие организуют. Вообще, этот запрет действует и сейчас, но костры все равно круглый год жгут по обоим берегам Печерского озера.

Особый режим охраны и использования означает также, что чиновники обязуются сохранять и восстанавливать природные комплексы и объекты, предотвращать их загрязнение. Значит ли это, что гулянья на Коляды и Рождество теперь в Печерском лесопарке проводить не будут? Не факт, ведь как раз территорию, где находится сцена с трибунами и асфальтированная площадка, могли не включить в особо охраняемую территорию.

— Получается, у нас в городе Могилеве, кроме двух памятников природы, вековых дубов, появляется еще один местный заказник, который имеет довольно большую протяженность и огромное значение для горожан. Также в данный момент у нас согласована всеми заинтересованными службами и городским исполнительным комитетом, в том числе его председателем Владимиром Цумаревым, карта-схема заказника местного значения «Печерский», — рассказал заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.