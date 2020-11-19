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Журналистка БелаПАН Юлия Котская арестована на восемь суток

19.11.2020 21:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистка БелаПАН Юлия Котская арестована на восемь суток. Такое решение приняла судья суда Московского района Минска Лидия Телица.


Юлия Котская в суде. Фото: "Радыё Свабода"

Согласно протоколу, Котская приняла участие в массовом мероприятии в виде пикетирования с целью выражения протеста против действующей власти в районе станции метро «Пушкинская», где и была задержана.

Котская вину не признала и заявила, что была задержана в номере отеля «Орбита», где находилась с самого утра и вместе с коллегами Андреем Шавлюго и Андреем Рабчиком наблюдала в окно за тем, что происходит у станции метро «Пушкинская».

Около 12.00 в дверь постучали и сразу же открыли своим ключом мужчины в спортивной одежде и масках. Потом приехали сотрудники ОМОНа, вывели журналистов из номера и увезли в Московское РУВД. Котская подчеркнула, что с 10.00 не выходила из номера отеля, соответственно, не могла принимать участие в массовом мероприятии.

На вопрос судьи, зачем бронировали номер в отеле, Котская пояснила, что сотрудники милиции на всех массовых мероприятиях просят журналистов отходить на безопасное расстояние. «Я посчитала, что находиться в номере отеля — это самое безопасное расстояние», — сказала журналистка.

Свидетель «Иван Иванов» (сотрудник милиции не под своей фамилией) заявил, что 15 ноября около 11.00 поступило сообщение о сборе группы лиц по адресу: проспект Пушкина, 39, спустя какое-то время ОМОН задержал Котскую. Во что была одета журналистка, где она стояла в момент задержания, Иванов не помнит из-за своей большой загруженности. Он также не помнит, как ее задерживали и на каком транспорте увезли.

Адвокат Котской Максим Кононов ходатайствовал об изъятии записей видеокамер из гостиницы «Орбита», в частности из коридора, где находится номер, в котором задержали журналистов. Судья отклонила ходатайство.

Телица признала Котскую виновной на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Ее взяли под стражу в зале суда для отбытия ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Котская вину не признала и заявила, что была задержана в номере отеля «Орбита», где находилась с самого утра и вместе с коллегами Андреем Шавлюго и Андреем Рабчиком...
 
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