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Синоптики предупреждают - ночью и утром будет очень ветрено
20.11.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшую ночь и утро пятницы. Как предупреждает Белгидромет, ожидается сильный порывистый ветер.
Синоптики предупреждают, что ночью и утром 20 ноября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
В Минске ветер будет чуть потише — до 15−18 м/с.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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В Минске ветер будет чуть потише - до 15−18 м/с.
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