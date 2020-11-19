Синоптики предупреждают - ночью и утром будет очень ветрено

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшую ночь и утро пятницы. Как предупреждает Белгидромет, ожидается сильный порывистый ветер.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 20 ноября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В Минске ветер будет чуть потише — до 15−18 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).