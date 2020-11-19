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"Союзмультфильм" ищет голос для нового персонажа из "Ну, погоди!"
20.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Студия "Союзмультфильм" объявила о запуске всероссийского кастинга на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", - сказано в сообщении.
Второстепенным, но очень запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время". Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Несмотря на это, во всех ситуациях Котенок способен "сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".
Как рассказали в пресс-службе, в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди. В случае, если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях.
Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
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Новым персонажем культового мультика станет Котенок с "хладнокровием и невозмутимостью Чака Норриса".
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