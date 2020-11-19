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"Союзмультфильм" ищет голос для нового персонажа из "Ну, погоди!"

20.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Студия "Союзмультфильм" объявила о запуске всероссийского кастинга на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".

© Sputnik / Владимир Астапкович
Стало известно, кто озвучит Зайца в новых сериях "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", - сказано в сообщении.

Второстепенным, но очень запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время". Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Несмотря на это, во всех ситуациях Котенок способен "сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".

Как рассказали в пресс-службе, в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди. В случае, если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях.

Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новым персонажем культового мультика станет Котенок с "хладнокровием и невозмутимостью Чака Норриса".
 
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