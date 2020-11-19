Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах за день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Свыше 1200 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах в четверг 19 ноября, сообщило Министерство обороны России.

"В Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 1235 беженцев", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что 27 автобусов, которые сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военная полиция, прибыли в Степанакерт из Еревана.

По данным ведомства, обеспечение безопасности беженцев и их перемещение через линию соприкосновения для возвращения организовано при руководстве Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С минувшей субботы 14 ноября в Степанакерт вернулись около четырех тысяч жителей, ранее покинувших дома.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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