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Дымка, холод и дожди. Какой будет погода в Гродно в выходные
20.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно придут дожди, предупреждает
В субботу будет облачно. Утром на город опустится дымка. Температура воздуха — от 3 до 5 градусов тепла.
В воскресенье будут лить дожди. Воздух прогреется снова же до +5°С. Ожидается сильный порывистый ветер: порывы будут достигать 15 м/с.
Ну а в понедельник, возможно, немного потеплеет — не унывайте и хороших выходных, друзья!
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Ну, а в понедельник, возможно, немного потеплеет - не унывайте!
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