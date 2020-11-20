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Дымка, холод и дожди. Какой будет погода в Гродно в выходные

20.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно придут дожди, предупреждает pogoda.by.


Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу будет облачно. Утром на город опустится дымка. Температура воздуха — от 3 до 5 градусов тепла.

В воскресенье будут лить дожди. Воздух прогреется снова же до +5°С. Ожидается сильный порывистый ветер: порывы будут достигать 15 м/с.

Ну а в понедельник, возможно, немного потеплеет — не унывайте и хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ну, а в понедельник, возможно, немного потеплеет - не унывайте!
 
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