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Снега не будет, но похолодает. Все о погоде в Бресте в выходные
20.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Брест придет похолодание с туманами, сильным ветром и кратковременными дождями, но без снега. Об этом сообщает
В субботу будет облачно. Утром на город опустится туман. Видимость составит 300−400 метров. В первой половине дня будет от 0 до 2 градусов тепла. После обеда столбик термометра поднимется до +4°С, сообщает
В воскресенье утром и днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +5°С. Ожидается сильный порывистый ветер. Днем порывы будут достигать 14 м/с, вечером — 17 м/с.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Брест придет похолодание с туманами и кратковременными дождями.
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