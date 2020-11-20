ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снега не будет, но похолодает. Все о погоде в Бресте в выходные

20.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные в Брест придет похолодание с туманами, сильным ветром и кратковременными дождями, но без снега. Об этом сообщает pogoda.by.


В субботу будет облачно. Утром на город опустится туман. Видимость составит 300−400 метров. В первой половине дня будет от 0 до 2 градусов тепла. После обеда столбик термометра поднимется до +4°С, сообщает AccuWeather.

В воскресенье утром и днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +5°С. Ожидается сильный порывистый ветер. Днем порывы будут достигать 14 м/с, вечером — 17 м/с.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Брест придет похолодание с туманами и кратковременными дождями.
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло, но ветер и снег. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика