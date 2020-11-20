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Тепло, но ветер и снег. Погода в Витебске в выходные
20.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные на термометре будет плюсовая температура, но ожидаются мокрый снег и дождь,
В субботу днем температура воздуха до +4°C. Утром возможен мокрый снег.
В воскресенье ночью около нуля, днем — до +3°C. Сильный мокрый снег и ветер.
Хороших вам выходных, друзья!
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В выходные на термометре будет плюсовая температура, но ожидаются мокрый снег и дождь.
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