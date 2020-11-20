Тепло, но ветер и снег. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные на термометре будет плюсовая температура, но ожидаются мокрый снег и дождь, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В субботу днем температура воздуха до +4°C. Утром возможен мокрый снег.

В воскресенье ночью около нуля, днем — до +3°C. Сильный мокрый снег и ветер.

Хороших вам выходных, друзья!

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