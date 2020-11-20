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Турбаза под Брестом принимает гостей на самоизоляцию. Недорого

20.11.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На турбазе «Белое озеро» принимают людей на самоизоляцию. Цена — 20 рублей в сутки, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Гостям дают возможность отдаленного расселения на этажах турбазы и специальный пониженный тариф на путевку.

Он действителен при бронировании места от 10 суток. Цена тура — 20 рублей в сутки. В стоимость входит завтрак.

Еду из столовой турбазы по желанию доставляют прямо в номер.

 
Теги: Брест
 
 
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Пониженный тариф действителен при бронировании места от 10 суток.
 
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