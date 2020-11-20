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Турбаза под Брестом принимает гостей на самоизоляцию. Недорого
20.11.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На турбазе «Белое озеро» принимают людей на самоизоляцию. Цена — 20 рублей в сутки, пишет
Гостям дают возможность отдаленного расселения на этажах турбазы и специальный пониженный тариф на путевку.
Он действителен при бронировании места от 10 суток. Цена тура — 20 рублей в сутки. В стоимость входит завтрак.
Еду из столовой турбазы по желанию доставляют прямо в номер.
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Пониженный тариф действителен при бронировании места от 10 суток.
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