Турбаза под Брестом принимает гостей на самоизоляцию. Недорого

Источник материала: Tut.by

На турбазе «Белое озеро» принимают людей на самоизоляцию. Цена — 20 рублей в сутки, пишет «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Гостям дают возможность отдаленного расселения на этажах турбазы и специальный пониженный тариф на путевку.

Он действителен при бронировании места от 10 суток. Цена тура — 20 рублей в сутки. В стоимость входит завтрак.

Еду из столовой турбазы по желанию доставляют прямо в номер.