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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против врача, который рассказал, что Роман Бондаренко был трезв

20.11.2020 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и журналиста tut.by по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии прокуратуры, врач действовал в «преступном сговоре» с журналистом: медик без служебной необходимости сообщил сведения о результатах медосвидетельствования представителю СМИ и при этом предоставил недостоверную информацию.

«Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям», - заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство сообщает, что подозреваемы по данному делу задержаны.

Напомним, 12 ноября в больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках.

Ситуация началась с того, что во двор на улице Червякова в Минске приехали неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. Романа повалили на землю, избивали, потом забросили в микроавтобус и завезли в отделение милиции. Оттуда избитого парня ночью доставили в больницу в состоянии комы. Роману сделали трепанацию черепа, но спасти жизнь не смогли.

По версии СК, потасовка произошла между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь.

Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и журналиста tut.by по ч....
 
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