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Еще один район Брестчины решил закрывать общепит до полуночи

20.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Общепит, увеселительные и игорные заведения в Жабинсковском районе должны закрываться не позже 23:00, такое решение принял 19 ноября районный исполнительный комитет.

© Sputnik / Александр Кряжев
Масочный режим введен на всей территории Беларуси

Это не единственное ограничение, введенное для сдерживания распространения COVID. В магазинах, торговых центрах и заведениях общепита теперь нельзя будет проводить дегустации, рекламные акции и другие мероприятия.

А выставки, ярмарки и презентации теперь можно организовывать только на свежем воздухе. Так что хоть вечеринки допоздна отменяются, на новогоднюю ярмарку все еще можно рассчитывать.

Это уже шестой район Брестчины, который вводит подобные ограничения. Они уже действуют в Дрогичинском, Березовском, Пинском, Ивацевичском и Каменецком районах.

Масочный режим во всей области ввели 19 ноября. В частности, без маски теперь нельзя посещать ТЦ, аптеки, места общественного питания, административные здания, пользоваться общественным транспортом. Исключение составляет учебно-тренировочного процесс при занятиях спортом, а также непосредственно время приема пищи.

Ответственность за соблюдение гостями этих требований несут руководители субъектов хозяйствования. Если в торговом центре, к примеру, будут замечены покупатели без маски, руководство центра привлекут к ответственности.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Уже шесть районов Брестской области ввели ограничительные мероприятия, чтобы обезопасить жителей заражения COVID. Кроме того, на всей территории области действует...
 
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