ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Холодно, хмуро и сыро. Погода в Гомеле в выходные

20.11.2020 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Осень в Гомеле уже давно не золотая, а серая, холодная и неуютная. В ближайшие дни ничего не изменится, возможно, станет еще хуже, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем еще +2°C и без осадков.

Зато в воскресенье ветрено и сыро, к вечеру возможен мокрый снег, а на градуснике — ноль.

Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осень в Гомеле уже давно не золотая, а серая, холодная и неуютная.
 
Новости дня
Новости общества
 
Несколько автобусов и троллейбусов изменят маршруты через центр Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика