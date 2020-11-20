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Холодно, хмуро и сыро. Погода в Гомеле в выходные
20.11.2020 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень в Гомеле уже давно не золотая, а серая, холодная и неуютная. В ближайшие дни ничего не изменится, возможно, станет еще хуже,
В субботу днем еще +2°C и без осадков.
Зато в воскресенье ветрено и сыро, к вечеру возможен мокрый снег, а на градуснике — ноль.
Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!
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Осень в Гомеле уже давно не золотая, а серая, холодная и неуютная.
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