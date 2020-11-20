Холодно, хмуро и сыро. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Осень в Гомеле уже давно не золотая, а серая, холодная и неуютная. В ближайшие дни ничего не изменится, возможно, станет еще хуже, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем еще +2°C и без осадков.

Зато в воскресенье ветрено и сыро, к вечеру возможен мокрый снег, а на градуснике — ноль.

Хороших выходных, друзья, несмотря ни на что!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .