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Несколько автобусов и троллейбусов изменят маршруты через центр Минска

20.11.2020 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трассы трех троллейбусных и двух автобусных маршрутов, проходящих через центр города, изменятся с 24 ноября. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Схему дорожного движения в районе улицы Мясникова откорректировали, рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».

Троллейбусы № 29, 37, 46 со стороны улицы Максима Богдановича организуют по улице Немиге до площади Франтишка Богушевича. При этом левый поворот с Немиги на улицу Мясникова исключат.

Маршрутам присвоят такие названия:

  • № 29 «ДС «Калиновского» — ст. метро «Пл. Ф. Богушевича»;
  • № 37 «ДС «Уручье-4» — ст. метро «Пл. Ф. Богушевича»;
  • № 46 «ДС «Зеленый Луг — 7» — ст. метро «Пл. Ф. Богушевича».

Для этих маршрутов учредят остановки «Мясникова» (на улице Немиге) в обоих направлениях и «Музыкальный театр» на улице Немиге. А остановки «Площадь Мясникова» и «Сендайский сквер» на улице Мясникова из названных маршрутов исключат.

Автобусы № 73 и 163 на участке от улицы Чкалова до проспекта Победителей со вторника будут курсировать по улицам Московской, К. Цеткин, Немиге и далее по маршрутам в обоих направлениях с остановками на новых пунктах «Пл. Мясникова» (на ул. К. Цеткин), «Ст. м. «Пл. Ф. Богушевича», «Мясникова» (на ул. Немиге).

 
Теги: Минск
 
 
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Трассы трех троллейбусных и двух автобусных маршрутов, проходящих через центр города, изменятся с 24 ноября. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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