Журналиста TUT.BY судят за то, что она стояла на «пикете». На самом деле никакой акции уже не было

Источник материала: Tut.by

20 ноября в суде Центрального района начался процесс по делу журналиста TUT.BY Юлии Альгерчик. Она была задержана поздно вечером 15 ноября в районе улицы Червякова, где силовики разогнали акцию протеста и патрулировали дворы и дома местных жителей. Юлия прибыла на «Площадь перемен» после 20 часов, никаких митингов в тот момент уже не проводилось. Она пообщалась с работниками магазина «Гиппо», где было брутальное задержание днем, с сотрудниками милиции в оцеплении, коммунальными службами. Примерно в 21.23 ее задержали сотрудники ОМОНа, в протоколе указано иное время. Милиционер в маске и с измененным именем говорит, что Альгерчик стояла среди митингующих, у которых были бело-красно-белые флаги.



Фото: TUT.BY

Юлия Альгерчик вину не признает. Говорит, что прибыла в район Червякова по заданию редакции, чтобы посмотреть, что происходит в районе после брутальных задержаний. Сначала Юлия пообщалась с работниками магазина «Гиппо», где силовики задерживали людей днем. После этого направилась к «Площади перемен», где работали только силовики и коммунальные службы. Вместе с Юлией была ее 15-летняя дочь.

— Я была дежурным журналистом в тот день. И знала, что в то время уже никакого митинга там нет, — поясняет Юлия. — Поэтому я взяла с собой дочь, после мы должны были заехать вместе в магазин.

По протоколу Юлия участвовала в пикете с 20.20 до 20.30, однако в суд представлен чек из кофейни, где в 20.46 Юлия с дочерью купили два кофе и десерт. Кроме того, суду представлено видеонаблюдение с ближайших домов, где также видно, что в указанное время никаких акций протестов, в том числе с флагами, не проходило. В протоколе есть отметка от Альгерчик: «Хочу добавить собственноручно, что я была задержана в 20.30».

Юлия пояснила в суде, что внести такую отметку ей посоветовал инспектор ИНД, который опрашивал ее, поскольку в РУВД после задержания доставили и ее дочь.

— Эта отметка не соответствует действительности, меня ввел в заблуждение инспектор ИДН. Когда находишься в растерянности, не дай бог побывать в таких условиях, — заявила журналист.

Пояснения в суде дает сотрудник РУВД Центрального района Иванов Иван Иванович, это выдуманное имя. Однако в суде прозвучал номер его нагрудного знака — П 62167. Также милиционер сообщил суду свой рост — 190 см.

Так называемый Иванов настаивает, что он не ошибся, именно Альгерчик нарушила закон в районе «Площади перемен». Не все обстоятельства милиционер помнит, говорит, «каждый день несем службу, много событий».

— Омоновцы, когда задерживали нас, сказали, что офицер разберется в РУВД, — обращается Юлия к свидетелю. — Я ребенка успокаивала. А потом мы в РУВД сфотографировали протокол, в котором указано, что я принимала участие в пикете, которого на самом деле не было. И мой ребенок спросил: «Как так?» Она же все видела. Ребенок, у которого сейчас формируется мнение о силовиках, судах. И вы смеете говорить, что я участвовала в пикете? Как вам не стыдно? Закрываете лицо маской.

Судья уточнила, почему Юлия была без журналистского бейджа при задержании.

— Последние два месяца на журналистов ведется охота, — пояснила Юлия. — Это у меня ребенок несовершеннолетний, в худшем случае мне могут дать штраф. А мои сейчас сидят на Окрестина, в Могилеве и Жодино. Обозначать себя на акции — рисковать своим здоровьем. Омоновцам пустое дело что-то доказывать, еще палкой по спине дадут.