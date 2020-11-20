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В доме отключилось электричество, а ребенок на ИВЛ. Отец позвонил в МЧС

20.11.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники МЧС помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ. О необычной ситуации сообщают столичные спасатели.

В четверг 19 ноября в 15.07 минчанин позвонил в МЧС — нужна была помощь его 12-летней дочке.

Оказалось, что ребенок — под аппаратом ИВЛ, а в доме на улице Грушевской пропало электроснабжение.

Туда направили автомобиль быстрого реагирования с автономным источником питания. Спасатели подключили переносной дизель-генератор к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже электричество подали — в 15.35 спасатели вернулись в подразделение.

Если вы — родители девочки и готовы рассказать эту историю подробнее, свяжитесь с редакцией: snezhana@tutby.com.

 
 
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Работники МЧС помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ. О необычной ситуации сообщают столичные спасатели.
 
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