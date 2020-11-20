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В Минске прощаются с Романом Бондаренко - пришли тысячи человек
20.11.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко, который был избит до смерти после того, как вышел во двор спросить у неизвестных, зачем они срезают БЧБ-ленты на «Площади перемен».
По оценкам нашего корреспондента, проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Отпевание проходит в храме на улице Гамарника.
Родные просят оставлять цветы у входа в церковь. Роман будет похоронен на Северном кладбище.
Около 11.20 вся площадка перед храмом занята людьми. Со всех сторон продолжают потоком идти минчане, которые хотят проститься с Романом. Люди молча подымают знак виктори, большинство с бело-красно-белыми цветами. На венках надписи «Герою Беларуси».
Примерно в 11.25 людей начали запускать в храм, проезжающие автомобилисты сигналят.
Напомним, 31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом
Проверку по факту смерти начал проводить Следственный комитет, а 13 ноября Александр Лукашенко
Было сделано несколько заявлений на высоком уровне о том, что Роман Бондаренко был пьян, однако у семьи погибшего есть копия результатов лабораторного анализа крови, в котором говорится, что этилового спирта в крови — 0. Мама Романа разрешила передавать эти сведения в СМИ и публиковать их.
Генеральная прокуратура
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Сегодня в минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко.
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