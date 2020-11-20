В Минске прощаются с Романом Бондаренко - пришли тысячи человек

Источник материала: Tut.by

В минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко, который был избит до смерти после того, как вышел во двор спросить у неизвестных, зачем они срезают БЧБ-ленты на «Площади перемен».





По оценкам нашего корреспондента, проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Отпевание проходит в храме на улице Гамарника.

Родные просят оставлять цветы у входа в церковь. Роман будет похоронен на Северном кладбище.





Около 11.20 вся площадка перед храмом занята людьми. Со всех сторон продолжают потоком идти минчане, которые хотят проститься с Романом. Люди молча подымают знак виктори, большинство с бело-красно-белыми цветами. На венках надписи «Герою Беларуси».

Примерно в 11.25 людей начали запускать в храм, проезжающие автомобилисты сигналят.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, молодого человека спасти не удалось.

Проверку по факту смерти начал проводить Следственный комитет, а 13 ноября Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование гибели Романа Бондаренко. О возбуждении уголовного дела по факту смерти прокуратура не сообщала.

Было сделано несколько заявлений на высоком уровне о том, что Роман Бондаренко был пьян, однако у семьи погибшего есть копия результатов лабораторного анализа крови, в котором говорится, что этилового спирта в крови — 0. Мама Романа разрешила передавать эти сведения в СМИ и публиковать их.

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко. Как сообщила пресс-служба ведомства, «подозреваемые задержаны». Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко, находится в СИЗО КГБ.