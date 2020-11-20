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Серость и «каля нуля». Погода в Могилеве в выходные
20.11.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в эти выходные будет серо, прогнозируют мокрый снег и температуру воздуха около нуля. А вся следующая неделя, по
Сегодня, 20 ноября, весь день будет дождливо, но вечером прогнозируют переменную облачность. Будет до +5°С, облачно.
В субботу столбик термометра будет колебаться в пределах −3…+3°С. Будет по-прежнему облачно, но уже без осадков.
А в воскресенье, 22 ноября, прогнозируют мокрый снег — даже метель, — усиление ветра с порывами до 14 м/с. Большую часть дня будет морозно — до -2°С, но к вечеру потеплеет.
Ну, а в понедельник зарядят дожди. Не унывайте, зато заметно потеплеет: +1…6°С.
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Всю следующую неделю будет дождливо и до +8°С.
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