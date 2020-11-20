О поломке водопровода в Новой Боровой говорят как об умышленной. А ведется ли расследование?

Источник материала: Tut.by

Новая Боровая — район столицы, который часто хвалят за качество и архитектурные достоинства, на три дня оставался без воды, причем в качестве основной причины называют чьи-то умышленные действия. TUT.BY постарался разобраться, какие правовые последствия грозят виновным, а также ведется ли расследование инцидента.



Фото: TUT.BY

Чтобы понять, что грозит виновным, если речь действительно идет об умышленных действиях, которые привели к отключению воды в Новой Боровой, о чем говорили и представители государственных организаций и местных властей, мы обратились за комментарием к юристу Антону Гашинскому.

По его словам, анализировать на данный момент можно лишь ту информацию, которая имеется в СМИ, а также официальные заявления представителей госорганов, так как все обстоятельства произошедшего пока не установлены.

— Если действительно какое-то лицо умышлено повредило оборудование, в результате чего произошел сбой водоснабжения целого микрорайона «Новая Боровая», где проживают около 15 тысяч жителей, то как минимум действия данного лица (если оно было одно) образуют состав уголовно наказуемого хулиганства по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса, а именно: «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом». За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.

Вместе с тем, по словам юриста, исходя из появления некой социальной напряженности в обществе, в данном конкретном случае речь можно вести и о разжигании социальной вражды, что предусмотрено в статье 130 Уголовного кодекса Беларуси: помимо расовой, национальной, религиозной розни, речь там идет и о возбуждении «иной социальной вражды».

— В данном случае целью неустановленного лица могло являться достижения дестабилизации общественных отношений между государственными органами, которые не могли своевременно выявить причину и устранить проблему, и жильцами микрорайона, которые составляют довольно-таки значительную группу населения. Однако цель эта будет выяснена только при установлении этого лица или лиц и проведении ряда следственных и оперативно-розыскных действий, — рассказал юрист.

Антон Гашинский отмечает, что поводом для возбуждения уголовного дела является в том числе и информация в СМИ, так что в таком случае не обязательно наличие обращения с заявлением в соответствующие органы заинтересованных лиц.

— Каждый гражданин, проживающий в микрорайоне, является потерпевшим, поэтому не требуется, чтобы заявление было подано от имени собственника сетей или эксплуатационной службы. При этом отдел Следственного комитета, если посчитает необходимым проведения проверки, может перенаправить это заявление в территориальный отдел милиции. Срок проведения проверки — 10 дней, но он может быть продлен до 1 месяца.

TUT.BY попытался выяснить у различных организаций и ведомств, попали ли в правоохранительные органы соответствующие заявления о совершении преступления, заведено ли уголовное дело и ведутся ли в данный момент какие-либо следственные действия.

В Генеральной прокуратуре нас перенаправили для уточнения в прокуратуру Минской области. Однако 18 ноября там нам сообщили, что подобной информации касательно инцидента в Новой Боровой у них нет. Позже выяснилось, что как минимум одна семья, проживающая в микрорайоне, написала электронное обращение в Генпрокуратуру: люди спрашивали, почему в квартале отсутствует горячее и холодное водоснабжение, не работает школа, а также просили разобраться и прислать ответ, который пока не получили.

В Следственном комитете сведения о том, возбуждено ли уголовное дело по факту повреждения водопроводного оборудования, TUT.BY оперативно получить не удалось — мы пытались это выяснить на протяжении 18 и 19 ноября.

В МВД рассказали TUT.BY, что по состоянию на 18 ноября представители министерства не располагали информацией о проведении проверки по факту умышленного повреждения оборудования в Новой Боровой. Однако там не исключили, что она может быть начата в ближайшее время, если будет подано соответствующее заявление, а также посоветовали узнать у товариществ собственников в районе, обращались ли они в правоохранительные органы.

Как нам стало известно, компания «А-100 Комфорт», обслуживающая район Новой Боровой, не подавала заявление о возбуждении уголовного дела или начале проверки, так как водопроводные сети квартала относятся к компетенции «Минскводоканала», который и уполномочен обращаться с подобным заявлением. Тогда TUT.BY попытался узнать на городском предприятии, обращалось ли оно в правоохранительные органы, а если нет, то как скоро планирует это сделать, однако представители организации отказались от официальных комментариев.

Что произошло в «Новой Боровой»?

Напомним, вода в Новой Боровой пропала утром в воскресенье, 15 ноября. На третий день водоснабжение удалось восстановить. Причем, как пояснил сотрудник организации, пожелавший сохранить анонимность, это можно было сделать еще в воскресенье, однако решено было провести ее анализ, что и заняло много времени. Специалисты также говорят , что оборудование, из-за поломки которого квартиры оказались без воды, вывели из строя люди со знанием дела и с применением инструментов.

Уже в понедельник «Минскводоканал» сообщил , что рассматривает вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой. На следующий день о причинах происшествия Минска высказался о проблемах с водой в Новой Боровой">высказался и мэр Минска Владимир Кухарев (сам район относится к Минской области, но обслуживается «Минскводоканалом»). Он также заявил, что к ЧП привели чьи-то умышленные действия: была повреждена запорная арматура, а оборудование, по его словам, без посторонних вмешательств могло бы служить долгое время.

Некоторые жители Новой Боровой указывали на то, что проблемы с водоснабжением могут быть связаны с их активной гражданской позицией.

Это уже не первые проблемы с водой в столице в этом году. В конце июня сотни домов во Фрунзенском и Московском районах испытали проблемы с водоснабжением: из кранов пошла вода с сильным запахом . Горожане несколько дней пользовались водой из цистерн, которые подгоняли в несколько точек районов, или купленной бутилированной. После этого инцидента жителям пострадавших домов обнулили счета за воду, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) УК.

В начале октября проблемы с водой случились в Советском и Первомайском районах Минска. Санэпидслужба Минска нашла отклонения от нормативов по мутности и содержанию железа в воде.

Тогда же Генпрокуратура, проведя комплексную проверку системы водоснабжения Минска, заявила о том, что сети «Минскводоканала» сильно изношены, технологические регламенты эксплуатации и ремонта водопроводов не соблюдаются, а сотрудники организации не имеют знаний и навыков, необходимых на случай возникновения ЧП. Органы прокуратуры взяли на контроль выполнение мер по снабжению населения качественной питьевой водой.