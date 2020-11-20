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Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске
20.11.2020 13:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 ноября. Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске
Минск, 20 ноября. Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске, который погиб 12...
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