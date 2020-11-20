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Тысячи людей пришли проститься с Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске

20.11.2020 13:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 ноября. Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске, который погиб 12 ноября.

Прощание проходило в храме Воскресения Христова (ул. Гамарника) с 11.00 до 12.00.

Люди несли бело-красно-белые цветы и венки. В храм смогли попасть далеко не все желающие. Основная часть собравшихся стояла на улице, люди периодически поднимали руки в знаке "Виктория" и букеты цветов. Когда гроб вынесли из храма, собравшиеся начали скандировать "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Я выхожу", "Рома, ты герой", "Вечная память герою", "Убийцы правят страной".

В момент выноса гроба начали сигналить машины, а отъезд катафалка провожали аплодисментами.

Силовиков видно не было, но перед началом церемонии прощания недалеко от храма дежурили экипажи ГАИ.

Роман Бондаренко умер после инцидента на "площади Перемен" вечером 11 ноября, когда неизвестные люди начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор. Парня избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Роман Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 ноября. Тысячи людей пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко — защитником символической площади Перемен в Минске, который погиб 12...
 
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