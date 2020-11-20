ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем говорил Лукашенко на «Гомсельмаше»

20.11.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую область. Утром он посетил «Гомсельмаш». О чем говорил?


Лукашенко заявил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие белорусские предприятия.

«Некоторые нам предлагают перемены и реформы — это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», — сказал Александр Лукашенко. Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и «Гомсельмашу», и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам.

Президенту доложили, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно в три раза сократились складские запасы, сообщает официальный сайт президента.

— Для меня как президента это основа — сохранить машиностроение. Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть, — цитирует его слова телеграм-канал «Пул Первого».

На прощание Лукашенко подарили комбайн. Не настоящий, а модель FS8060 в миниатюре.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую область. Утром он посетил «Гомсельмаш». О чем говорил?
 
Новости дня
Новости общества
 
В Петриковском районе из реки достали утонувшего рыбака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика