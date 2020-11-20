О чем говорил Лукашенко на «Гомсельмаше»

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую область. Утром он посетил «Гомсельмаш». О чем говорил?





Лукашенко заявил, что благодаря поддержке государства удалось сохранить многие белорусские предприятия.

«Некоторые нам предлагают перемены и реформы — это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», — сказал Александр Лукашенко. Он заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и «Гомсельмашу», и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам.

Президенту доложили, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно в три раза сократились складские запасы, сообщает официальный сайт президента.

— Для меня как президента это основа — сохранить машиностроение. Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть, — цитирует его слова телеграм-канал «Пул Первого» .

На прощание Лукашенко подарили комбайн. Не настоящий, а модель FS8060 в миниатюре.