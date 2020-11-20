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В Петриковском районе из реки достали утонувшего рыбака
20.11.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе из реки достали тело утонувшего рыбака,
Днем 19 ноября спасатели совместно с работниками ОСВОДа недалеко от деревни Турок достали из Припяти тело утонувшего местного жителя.
Мужчину искали с 9 ноября — он ушел на рыбалку и не вернулся.
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Мужчину искали с 9 ноября - он ушел на рыбалку и не вернулся.
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