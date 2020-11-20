В Минске простились с Романом Бондаренко, который был избит неизвестными во «дворе Перемен» 11 ноября, когда они снимали бело-красно-белые ленточки.

Проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек.

По словам очевидцев, 31-летнего парня отнесли в микроавтобус, когда он был еще без сознания, и там жестоко избили. Затем его увезли в Центральное РУВД, откуда уже – в реанимацию.

Бондаренко сделали операцию, но спасти его не удалось.