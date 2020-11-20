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Синоптики о погоде в выходные: Сара все испортит

20.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь идет циклон, который принесет мокрый снег с дождем и порывистый ветер. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 21 ноября, погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0… -6ºС, максимальная днем −1…+4ºС.

В воскресенье погоду в большинстве государств Европы, в том числе и в Беларуси, испортит циклон Сара. На большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, днем по западу с дождем), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью −5… +2ºС, днем 0…+7ºС.

В понедельник также будет пасмурно, временами дождь; ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1… +5°С, максимальная днем +2… +7°С.

По прогнозам синоптиков, погода улучшится к середине недели — атмосферное давление подрастет и осадков станет меньше, а температурный фон будет на 2−4 градуса превышать климатическую норму и соответствовать первым числам ноября.

 
 
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По прогнозам синоптиков, погода улучшится к середине недели - атмосферное давление подрастет и осадков станет меньше, а температурный фон будет на 2−4 градуса...
 
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