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«После родов у Глаши была клиническая смерть». История матери, чья дочь стала инвалидом в 22 года

20.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казалось бы, жизнь Людмилы вот-вот заиграет новыми красками: ее дочь Глафира недавно вышла замуж и совсем скоро родит двойню. Но на восьмом месяце беременности возникли серьезные осложнения. Глафира пережила клиническую смерть, а после впала в кому. Врачи не давали никаких шансов, что она выживет. Людмиле пришлось делать выбор: привычная жизнь, работа, внуки или Глафира. И вот уже 10 лет женщина ухаживает за больной дочерью. Это история о вере, боли и силе материнской любви. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. 

Вы можете помочь Людмиле и ее дочери.

Благотворительные счета открыты: В ЦБУ 524 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Физкультурная, 31; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X

— белорусские рубли — транзитный счёт № BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY06AKBB31340000207050020016 в центре банковских услуг №524/ Операционная служба

— доллары США — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY38AKBB31340000206770020016 в центре банковских услуг №524/

— евро — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY57AKBB31340000207210020016 в центре банковских услуг №524/

— российские рубли — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY22AKBB31340000206910020016 в центре банковских услуг №524/

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Борисёнок Людмилы Васильевны (для лечение и реабилитации Винарской Глафиры Михайловны)

Номер карты: 4255 2003 0899 5380 02/22 LIUDMILA BARYSENAK

 
Теги: Минск
 
 
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