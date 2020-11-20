|
«После родов у Глаши была клиническая смерть». История матери, чья дочь стала инвалидом в 22 года
20.11.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казалось бы, жизнь Людмилы вот-вот заиграет новыми красками: ее дочь Глафира недавно вышла замуж и совсем скоро родит двойню. Но на восьмом месяце беременности возникли серьезные осложнения. Глафира пережила клиническую смерть, а после впала в кому. Врачи не давали никаких шансов, что она выживет. Людмиле пришлось делать выбор: привычная жизнь, работа, внуки или Глафира. И вот уже 10 лет женщина ухаживает за больной дочерью. Это история о вере, боли и силе материнской любви. Мы продолжаем проект
Вы можете помочь Людмиле и ее дочери.
Благотворительные счета открыты: В ЦБУ 524 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Физкультурная, 31; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X
— белорусские рубли — транзитный счёт № BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY06AKBB31340000207050020016 в центре банковских услуг №524/ Операционная служба
— доллары США — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY38AKBB31340000206770020016 в центре банковских услуг №524/
— евро — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY57AKBB31340000207210020016 в центре банковских услуг №524/
— российские рубли — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY22AKBB31340000206910020016 в центре банковских услуг №524/
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Борисёнок Людмилы Васильевны (для лечение и реабилитации Винарской Глафиры Михайловны)
Номер карты: 4255 2003 0899 5380 02/22 LIUDMILA BARYSENAK
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)