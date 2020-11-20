«После родов у Глаши была клиническая смерть». История матери, чья дочь стала инвалидом в 22 года

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, жизнь Людмилы вот-вот заиграет новыми красками: ее дочь Глафира недавно вышла замуж и совсем скоро родит двойню. Но на восьмом месяце беременности возникли серьезные осложнения. Глафира пережила клиническую смерть, а после впала в кому. Врачи не давали никаких шансов, что она выживет. Людмиле пришлось делать выбор: привычная жизнь, работа, внуки или Глафира. И вот уже 10 лет женщина ухаживает за больной дочерью. Это история о вере, боли и силе материнской любви. Мы продолжаем проект «Быть мамой» , в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Людмиле и ее дочери. Благотворительные счета открыты: В ЦБУ 524 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Физкультурная, 31; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X — белорусские рубли — транзитный счёт № BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY06AKBB31340000207050020016 в центре банковских услуг №524/ Операционная служба — доллары США — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY38AKBB31340000206770020016 в центре банковских услуг №524/ — евро — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY57AKBB31340000207210020016 в центре банковских услуг №524/ — российские рубли — транзитный счёт №BY14AKBB38193821052430000000 на благотворительный счёт №BY22AKBB31340000206910020016 в центре банковских услуг №524/ Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Борисёнок Людмилы Васильевны (для лечение и реабилитации Винарской Глафиры Михайловны) Номер карты: 4255 2003 0899 5380 02/22 LIUDMILA BARYSENAK