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В Минске простились с Романом Бондаренко

20.11.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске простились с Романом Бондаренко, который был избит неизвестными во «дворе Перемен» 11 ноября, когда они снимали бело-красно-белые ленточки.

Проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Его похоронили на Северном кладбище.

По словам очевидцев, 31-летнего парня отнесли в микроавтобус, когда Роман был еще без сознания, и там жестоко избили. Затем его увезли в Центральное РУВД, откуда уже – в реанимацию.

Бондаренко сделали операцию, но спасти его не удалось.

В СК заявили, что парень был в состоянии алкогольного опьянения. Врачи больницы скорой помощи немедленно обнародовали заключение, подтверждающее отсутствие аолкоголя в крови Романа Бондаренко.

После этого Александр Лукашенко приказал навести порядок во дворах, а врача, предоставившую заключение порталу Tut.by, и журналистку, которая писала статью о Бондаренко, задержали и отправили в СИЗО. Мемориал Романа Бондаренко во "дворе Перемен" разрушили правоохранители, а Генпрокуратура вынесла предупреждение и священникам, которые возмутились тэтим фактом

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске простились с Романом Бондаренко, который был избит неизвестными во «дворе Перемен» 11 ноября, когда они снимали бело-красно-белые ленточки.
 
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