|
В Минске простились с Романом Бондаренко
20.11.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске простились с Романом Бондаренко, который был избит неизвестными во «дворе Перемен» 11 ноября, когда они снимали бело-красно-белые ленточки.
Проститься с
По словам очевидцев, 31-летнего парня отнесли в микроавтобус, когда Роман был еще без сознания, и там жестоко избили. Затем его увезли в Центральное РУВД, откуда уже – в реанимацию.
Бондаренко сделали операцию, но спасти его не удалось.
В СК заявили, что парень был в состоянии алкогольного опьянения. Врачи больницы скорой помощи немедленно обнародовали
После этого Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске простились с Романом Бондаренко, который был избит неизвестными во «дворе Перемен» 11 ноября, когда они снимали бело-красно-белые ленточки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)