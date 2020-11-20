«Будет интересно». Лукашенко обещал после выходных рассказать подробности о «сливах в Telegram-каналах»

Источник материала: Tut.by

Лукашенко, общаясь с работниками Гомсельмаша, заявил, что в Беларуси нет ни революции, ни революционеров. Он также пообещал рассказать на следующей неделе, кто и что стоит за «вбросами» компромата на «известных людей», сообщает пресс-служба.



Фото: TUT.BY

Отвечая на вопрос журналиста о лозунгах, которые звучат на акциях, где «власть фактически приравнивают к фашизму», Лукашенко отметил:

— Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, — каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне.

В вопросе журналиста также говорилось о том, что оппоненты из воскресенья в воскресенье придумывают все новые и новые лозунги, при этом порой откровенно переходя черту.

— Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, — заявил Лукашенко.

Прокомментировал он и «попытки оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь».

— Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно, — заявил Лукашенко журналисту.

Он отметил, что эти «вбросы» делаются специально в преддверии очередного воскресенья.

— Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей.

Он пообещал, что на следующей неделе "все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно".