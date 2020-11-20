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«Всем говорил что отец в Америке. А он был в тюрьме». Истории людей, чьи родители сидели

20.11.2020 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для многих родители являются главным примером для подражания. Именно они учат нас тому, что такое хорошо и что такое плохо. Но так бывает не всегда. Наши сегодняшние герои — люди, чьи родители сидели в тюрьме. Они рассказали нам о том, было ли им стыдно за своего родителя, приходилось ли врать о нем друзьям, как изменились отношения в семье и как заключение повлияло на их жизнь.

 
 
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Поговорили о трудностях в детстве, визитах к родителям, стыде и влиянии родительской судьбы на их жизнь.
 
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