Новый разговор в Сети: голоса, похожие на Баскова и Эйсмонт, комментарий Лукашенко и что это было

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 ноября на видеохостинге YouTube появилась запись разговора мужчины и женщины, их голоса очень похожи на голоса главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. 19−20 ноября TUT.BY неоднократно пытался связаться с Натальей Эйсмонт — безуспешно. Дмитрий Басков 20 ноября передал, что воздержится от комментариев.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мы не можем быть уверены в подлинности записи, но поскольку ее содержание представляет большой общественный интерес, вкратце передадим суть и обратим внимание на некоторые моменты.

Видео уже набрало почти 400 тысяч просмотров. Отметим, что это не первая подобная запись. Несколько дней назад тот же источник опубликовал разговор двух мужчин , голоса которых очень похожи на голоса Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты. Они обсуждали события 11 ноября во «дворе перемен», где был избит Роман Бондаренко.

Хронометраж записи — 21 минута, она включает в себя 16 телефонных разговоров. Источник, опубликовавший аудио, утверждает, что записи были сделаны 18−19 октября.

В разговорах мужской и женский голос обсуждают поездки по минским дворам: на чем они туда будут добираться, в каком составе, кто будет за рулем, во сколько выезжать, что брать с собой, чем будут заниматься. Часть разговоров записана во время одной из таких поездок: здесь уже собеседники обсуждают дальнейший маршрут.

Что обращает на себя внимание?

1. Собеседники упоминают имена и фамилии других участников «рейдов»

Одна из них — Шакута. Дмитрий Шакута — неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, участник провластных автопробегов. Человека, похожего на него, неоднократно видели в «антивандальных» компаниях, которые борются с БЧБ-символикой в минских дворах. Кроме того, есть основания полагать, что именно человек, похожий на Шакуту, избивал Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Сам Дмитрий Шакута события 11 ноября не комментировал, связатьcя с ним до сих пор невозможно.

Еще одна упомянутая фамилия — Захаров. Михаил Захаров — главный тренер национальной сборной по хоккею, участник провластных автопробегов.

Звучат также имена «Паша и Жанетта». Среди участников «антивандальных рейдов» были замечены люди , похожие на хоккеиста команды Лукашенко Павла Волчека и его жену Жанетту.

В беседе также звучали имена Аня, Лена и Сергей.

2. Собеседники называют фамилии руководителей силовых структур

Среди упомянутых фамилий — Караев (Юрий Караев — ранее глава МВД, ныне помощник президента по Гродненской области), Кубраков (Иван Кубраков — ранее глава ГУВД Минска, ныне министр внутренних дел Беларуси), Барсуков (Александр Барсуков — ранее замминистра внутренних дел Беларуси, ныне помощник президента по Минску), Шахраев (Дмитрий Шахраев — глава Службы безопасности президента).

В частности, женщина говорит: «Я разговаривала с Караевым, и он сказал, что есть задача не просто даже, ну, как бы „ставить на место“. А он по поводу нас только что разговаривал с… ну понятно?..». «Ну да». «И типа „забирать“. Так я вот думаю: мы их куда будем паковать? Мы что, потом вместе поедем?» — смеется женщина. «Ну да — в багажник», — отвечает со смехом мужской голос.

3. Собеседники обсуждают, что один из участников «рейда» возьмет с собой «инструмент боевой»

Женщина говорит: «Скажешь другу своему, у него же есть… инструмент боевой? И не только». «Какому другу? — спрашивает мужской голос. «Ну самому боевому». «Диме?» — уточняет мужчина. «Диме, да. (…) Караев сказал, что да, у него есть», — говорит женский голос. Повисает пауза, та продолжает: «Мы тут берем еще… Ну, короче, разное (неразборчиво). Я тебе фотки пришлю». Мужчина реагирует, мол, «мне тоже брать?». Женщина не знает, что ответить, и решает — «спрошу у него параллельно». Спустя какое-то время мужчина возвращается к теме: «Мне брать или не брать?». Женщина говорит: «Сейчас… мне скажет министр». Собеседник уточняет, мол, «у меня — спортивный». В ответ женщина произносит: «У меня есть один с резиной. (…) Ну он сказал мне себе его взять. Ну я не сильно собиралась. Потому что я… они мне все показали, ну, как бы это. Поэтому я не знаю даже». Для «других», предлагает женщина, на всякий случай «возьмем там… такое». Повисает пауза. «Ага. Понял. Щадящий режим, — смеется мужской голос. — Аэрозольчики, да?». «Ну да. Аэрозольчики, палочки», — отвечает женщина. «Ну давай-давай. Пакуй! Ха-ха».

4. Собеседники обсуждают маршрут по дворам Минска

Среди точек маршрута, которые обозначают для себя участники разговора, — «Олимпик», «Нестерка», Озерцо, Дзержинского. Ранее мы сообщали о том, что вечером 18 октября в ЖК «Мегаполис» на проспекте Дзержинского произошла стычка между местными жителями и неизвестными, которые приехали срезать БЧБ-ленточки. Среди «гостей» квартала был замечен человек , очень похожий на Дмитрия Баскова, еще один «гость» был похож на Дмитрия Шакуту.

Кроме того, на кадрах видео можно заметить женщину, похожую на пресс-секретаря Лукашенко, несмотря на то, что ее лицо скрыто маской.





Кроме того, как разбиралось издание «Трибуна», среди приехавших по вызову милиции силовиков 18 октября в «Мегаполисе» видели человека, похожего на Александра Барсукова.

Что это было?

Нам достоверно неизвестно, являются ли записи подлинными. Попавшие в Сеть аудиозаписи 20 ноября коротко прокомментировал Александр Лукашенко:

— Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде — что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно, — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Вчера мы пытались ответить на вопрос, как эти записи могли появиться и кому это выгодно . Сегодня свои мнением поделился политический обозреватель Артем Шрайбман .

— Мало того что какая-то спецслужба пишет разговоры высших должностных и приближенных к первому лиц (что мы все понимали), так еще и сливает их в канал, только что признанный этим же государством то ли террористическим, то ли экстремистским.

Из аудио мы в общем-то не узнали ничего сильно порочащего про Баскова. Наоборот, в первой серии они с коллегой намекают, что передали Бондаренко омоновцам, пока он был еще цел и жив. То есть переводят стрелки на МВД, которое таким раскладом будет не слишком довольно после того, как выставляло людей охранять этих любителей посрезать ленты.

Там же фигурировала «Наташа», которая помогала разруливать вопрос. Во втором аудио «Наташа» уже главная героиня, и именно ее обе пленки выставляют в неприглядном свете.

Пока самой убедительной мне кажется версия, что какая-то из спецслужб недовольна Натальей настолько, что начала топить и позорить ее в публичном поле. Возможно, это борьба за доступ к телу, возможно — что-то другое.

Представить, что это делает какой-то майор-диссидент, я не могу. Вычислить его для руководства — полдня работы. Значит, решение принималось на уровне руководства какой-то из спецслужб. Версии три — КГБ, ОАЦ или президентская Служба безопасности. Все они имеют право на оперативно-разыскную деятельность, включая прослушку.

Версии про ФСБ или самого Баскова не отвечают на вопрос, зачем оно им. Для первых — мелковато, для второго — риск потерять вообще все.

Если моя версия верна, то это проявление очень серьезного бурления в системе. Внутри накопилась куча взаимного недоверия и конкуренции. Протесты обострили эти трения. После сливов аудио будут еще больше друг друга подозревать и бояться.

А дальше будет только хуже. Система вышла из прежнего внутреннего баланса и ищет новый, в котором может не оказаться места многим прежде важным людям.