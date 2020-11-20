«Успел сказать что-то подбадривающее». В доме задержанного врача БСМП прошел обыск, вероятно он в СИЗО КГБ

Источник материала: Tut.by

Задержанный врач БСМП, которого Генеральная прокуратура подозревает в разглашении медицинской тайны, предположительно находится в СИЗО КГБ. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Наталья. «Сегодня утром я пошла туда наобум — и у меня приняли передачу. Там же встретила мужчину, который вчера присутствовал у нас дома во время обыска».



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Муж Натальи С. работает анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи. Он врач высшей категории, в декабре ему исполнится 37 лет.

Сама Наталья тоже врач. С мужем они растят троих детей: старшие ходят в школу, младший ребенок — в детский сад. Семья живет в Пуховичском районе.

Каждое утро супруги добираются на работу на электричке по отдельности, домой стараются ехать вместе. Если не получается, созваниваются и договариваются, кто заберет детей из сада и школы, рассказывает Наталья.

— Вчера после работы мы не встретились, как обычно, и я стала звонить ему по телефону. Муж не отвечал, поэтому я сразу подумала, что что-то случилось, хотя надеялась, может, он просто уснул по дороге и не слышит звонков. Доехала до Марьиной Горки — снова звонила. Забрала детей из школы и сада, залетела домой, надеялась, может, он там. Хотя внутри понимала, что что-то случилось: мы много лет вместе, раньше такого никогда не происходило.

По словам Натальи, как только вместе с детьми она зашла в дом, ей позвонили. Звонивший представился сотрудником Генеральной прокуратуры, сказал, что ее мужа задержали. Это было примерно в 17.25−17.30.

— После этого трубку дали мужу. Буквально в этот же момент в дом постучали. Наш средний ребенок побежал открывать, я ему стала говорить: «Подожди меня». Смогла только спросить у мужа, все ли с ним хорошо. Он ответил, что да. Еще успел сказать что-то подбадривающее: «Не переживай, может, сегодня отпустят». На этом все.

Обыск в доме врачей длился около двух часов. В результате у них изъяли технику, в том числе мобильный телефон Натальи, говорит собеседница.

— Из всех, кто пришел на обыск, я знала только нашего участкового, к нему наручниками был пристегнут мужчина с синяком под глазом — это один из понятых. Вторым понятым была незнакомая женщина. Еще был прокурор и мужчина, которого я сегодня видела в КГБ — он меня узнал и даже поздоровался.

Весь вечер и ночь с 19-го на 20-е ноября Наталья не знала, где находится ее супруг. Утром она нашла его в СИЗО КГБ.

— Чтобы узнать хоть что-то, я наобум пошла с передачей в СИЗО КГБ. Подумала: если ее возьмут, значит, он там. Передачу приняли, но только самое необходимое: зубную пасту, полотенце, мыло.



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, на данный момент в СИЗО КГБ также находится журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, которая готовила материалы об умершем жителе «двора перемен» Романе Бондаренко.

19 ноября Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко. Речь, вероятно, о результате анализа крови на этанол и наркотические вещества, в котором указано, что никаких веществ обнаружено не было . Хотя СК заявлял , что при госпитализации у Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация».

Сообщалось, что дело возбуждено в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В прокуратуре считают, что «деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».