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«Не могла жить и работать в стране, где совершается ложь и насилие». Доцент о сутках, нарах и увольнении
20.11.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время интервью телефон Натальи Дулиной часто жужжит. Пишут родные, друзья, студенты. Суть сообщений у большинства из них похожа: «Вы (ты) в порядке?» «Волнуются после моего задержания», — объясняет Наталья Олеговна. В пятницу, 13 ноября, она освободилась из Барановичского СИЗО. За решеткой доцент кафедры итальянского языка МГЛУ
С Натальей Олеговной мы встречаемся в редакции TUT.BY. Начинаем с хорошего: через день после выхода из СИЗО у нее был день рождения. Обычно, говорит, этот праздник она отмечает тихо, в кругу близких. А тут был целый шквал звонков. Люди поздравляли, спрашивали, чем могут помочь.
— Это трогает и вдохновляет, — не скрывает эмоций собеседница. — Знаете, когда меня задерживали, мне было очень страшно, но заплакала я в тюрьме лишь в тот момент, когда стала читать письма, что приходили мне от знакомых и незнакомых людей. Конвертов было столько… Кажется, за всю жизнь я не получала такого количества посланий. Последние пять мне вручили, считай, на выходе.
Университет
Сейчас, если ввести в google «Наталья Дулина МГЛУ», то интернет тут же начнет выдавать ссылки про задержание, забастовку, суд. Это все случилось с доцентом в последние два месяца, а до этого, было так: в 1980-х Наталья Олеговна с отличием закончила технологический техникум, затем получила «красный диплом» иняза и осталась здесь по распределению. До увольнения она работала в МГЛУ на полторы ставки. До 9 августа активного участия в политических акциях не принимала.
— Когда распался Советский Союз, и мы смогли говорить о политике не только на кухне, но и открыто, я поняла: остановить меня уже будет нельзя. Я не хотела больше возвращаться к этим полулегальным разговорам, поэтому никогда не скрывала своих убеждений. Я выходила в 2006-м и 2010-м, но участвовала где-то по минимуму, — описывает она те события. — Все, что произошло 9−11 августа, превзошло наши фантазии. Тогда я почувствовала: нужно что-то делать и, пока была в отпуске, записалась в волонтеры. А дальше наступил сентябрь, и началось студенческое движение.
Я видела, как студенты выходят, чтобы высказать свои требования и свое несогласие, видела, как они поддерживают других и друг друга. Я считала, что как преподаватель я, если понадобится, должна их защитить, поэтому во время мирных акций находилась рядом с ними.
Забастовка
В конце октября часть сотрудников иняза
— До забастовки я составила обращение в администрацию вуза, и другие преподаватели его поддержали, — описывает свои действия Наталья Олеговна. — Текст в документе гласил: мы примыкаем к забастовке и отдаем себе отчет, что нарушаем трудовое законодательство, но сейчас это единственный инструмент, с помощью которого мы можем выразить свою гражданскую позицию.
Забастовка началась в понедельник, 26 октября: с этого дня Наталья Олеговна перестала проводить занятия. В конце рабочей недели ее
— После того, как 4 сентября в здании МГЛУ ОМОН
В милиции мне показали скриншоты видеозаписи, размещенной на канале «Радыё Свабода», на кадрах я находилась на акции у юрфака БГУ. В протоколе написали, что 26 октября я участвовала в пикете, выкрикивала лозунги: «Жыве Беларусь» и что-то еще. Я не отрицала.
Суд
Наталью Дулину судили по статье 23.34 КоАП. На процессе доцент отказалась от услуг адвоката и не стала давать никаких пояснений. Почему? Потому что, говорит она, «отрицать то, что попало на видео, было бы глупо».
— На суде, когда у меня поинтересовались: «Вы признаете свою вину?», я ответила: «Да», — описывает те события собеседница. — Но вину я признала не потому, что каюсь и больше так не буду, а лишь потому что нарушила какие-то процессуальные нормы.
Камера
После задержания Наталья Дулина попала в ИВС на Окрестина. Так, как в эти 14 дней, шутит доцент, она никогда не отдыхала. О быте за решеткой отзывается менее радостно.
— Мы все смотрели российские сериалы, поэтому примерно представляем, какие у нас тюрьмы, — говорит она. — Если в Европе, само лишение свободы уже считается наказанием, то у нас, кажется, исправление должно приходить со страданием. Иначе мне сложно понять, зачем лишать человека каких-то базовых вещей. В передачу, например, мне положили беруши, но до меня они так и не дошли. Почему?
Элементарно, мы даже не всегда могли получить ответы на простые вопросы. Например, будет ли у нас прогулка. Было смешно, когда на шестой день нас этапировали. Когда нас распихали по «стаканам» и скороговоркой проговорили, что нас увозят, кто-то из заключенных спросил: «А куда?». «На Мальдивы», — услышали мы в ответ. То, что это были Барановичи, мы узнали лишь по приезду.
— А с кем вы сидели?
— Первый человек, с кем я оказалась в камере, была дирижером. Примерно через час к нам привели еще одну женщину, которая меня узнала и рассказала, что
— Расстроились, что вам дали сутки, а не штраф?
— 17 октября во время студенческого марша за решеткой оказалось около семи наших ребят, им дали от 10 до 15 суток. Мне было так стыдно, что студенты сидят, а я нет. Поэтому, когда меня задержали, мне немного полегчало… Не перед кем-то, перед самой собой.
Еще скажу… может это немного комичная вещь. Задержали меня сразу после увольнения, и я понимала: с деньгами у меня не очень. Моим сокамерницам, которых судили раньше, дали по 30 базовых. Это 810 рублей, сумма не маленькая. Если бы мне выписали большой штраф, появилась бы очередная головная боль: как его погасить. За то, что находишься за решеткой, тоже нужно платить, но значительно меньше. Одни сутки стоят 13 рублей 50 копеек.
— Цена соответствовала качеству?
— Как по мне, кормили нас нормально, но каши я еще долго есть не смогу.
Что дальше?
— Еще до моего задержания мы с коллегами и студентами пришли к выводу, что забастовка провалилась. Смысл в таких акциях есть лишь тогда, когда останавливается все, но все не остановилось, — говорит Наталья Дулина. — Сейчас, насколько я знаю, отмены занятий в вузе нет, но студенты придумывают какие-то новые форматы мирных акций, а значит, все было не зря.
— У студентов занятия продолжились, а чем вы сейчас занимаетесь?
— Сейчас я решаю вопросы с работой. Думаю, я продолжу преподавать на курсах, займусь переводами. Устраиваться в какое-то госучреджение, я пока не планирую. Несмотря на произошедшее, моя позиция не изменилась.
Все эти события привели меня к мысли, что наша власть не понимает одну простую вещь: времена изменились. Теперь люди могут следить за событиями в режиме реального времени и делать выводы. Конечно, когда источников информации много, что-то можно переделать, отфотошопить, но скрыть правду сейчас очень сложно.
Да, людей пугают сутками, уголовными статьями, но те, у кого внутри уже протестная позиция, вряд ли ее изменят. Когда я читаю о том, как люди сидели в лагерях… Кто-то, конечно, «ломался», но кто-то — нет. У человека могли забрать здоровье, но порядочные люди и выходили порядочными людьми. Пока человек жив, нельзя отнять у него внутреннюю свободу. Победить ту внутреннюю свободу, которую сейчас в себе раскрыли белорусы, очень сложно. Ее масштабы, как и масштабы солидарности, появившейся у нас с первой волной COVID-19, весьма объемные. Даже в камерах люди делятся книгами, едой, вещами. Возможно, я наивна и плохо разбираюсь в политике, но мне не кажется, в добре и есть сила, и я очень верю в мирный протест.
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«Не могла жить и работать в стране, где совершается ложь и насилие». Доцент о сутках, нарах и увольнении
Наталья Дулина - доцент кафедры итальянского языка МГЛУ. В пятницу, 13 ноября, она освободилась из Барановичского СИЗО. За решеткой педагог провела 14 суток.
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