«Не могла жить и работать в стране, где совершается ложь и насилие». Доцент о сутках, нарах и увольнении

Источник материала: Tut.by

Во время интервью телефон Натальи Дулиной часто жужжит. Пишут родные, друзья, студенты. Суть сообщений у большинства из них похожа: «Вы (ты) в порядке?» «Волнуются после моего задержания», — объясняет Наталья Олеговна. В пятницу, 13 ноября, она освободилась из Барановичского СИЗО. За решеткой доцент кафедры итальянского языка МГЛУ провела 14 суток , хотя еще год назад вряд ли могла даже представить, что станет одним из самых ярких участников инязовской забастовки, будет спать на нарах и в свой 30-й год в вузе останется без работы. О том, как за несколько месяцев жизнь может перевернуться с ног на голову, мы с ней и поговорили.



В конце 1990-х Наталья Олеговна попала на стажировку в Италию и вернулась откуда с идеей открыть в инязе отделение итальянского, где бы этот язык был первым и основным. Руководство предложение поддержало, и в 1999-м на переводческом факультете набрали первую группу «итальянцев».

С Натальей Олеговной мы встречаемся в редакции TUT.BY. Начинаем с хорошего: через день после выхода из СИЗО у нее был день рождения. Обычно, говорит, этот праздник она отмечает тихо, в кругу близких. А тут был целый шквал звонков. Люди поздравляли, спрашивали, чем могут помочь.

— Это трогает и вдохновляет, — не скрывает эмоций собеседница. — Знаете, когда меня задерживали, мне было очень страшно, но заплакала я в тюрьме лишь в тот момент, когда стала читать письма, что приходили мне от знакомых и незнакомых людей. Конвертов было столько… Кажется, за всю жизнь я не получала такого количества посланий. Последние пять мне вручили, считай, на выходе.

Университет

Сейчас, если ввести в google «Наталья Дулина МГЛУ», то интернет тут же начнет выдавать ссылки про задержание, забастовку, суд. Это все случилось с доцентом в последние два месяца, а до этого, было так: в 1980-х Наталья Олеговна с отличием закончила технологический техникум, затем получила «красный диплом» иняза и осталась здесь по распределению. До увольнения она работала в МГЛУ на полторы ставки. До 9 августа активного участия в политических акциях не принимала.

— Когда распался Советский Союз, и мы смогли говорить о политике не только на кухне, но и открыто, я поняла: остановить меня уже будет нельзя. Я не хотела больше возвращаться к этим полулегальным разговорам, поэтому никогда не скрывала своих убеждений. Я выходила в 2006-м и 2010-м, но участвовала где-то по минимуму, — описывает она те события. — Все, что произошло 9−11 августа, превзошло наши фантазии. Тогда я почувствовала: нужно что-то делать и, пока была в отпуске, записалась в волонтеры. А дальше наступил сентябрь, и началось студенческое движение.

Я видела, как студенты выходят, чтобы высказать свои требования и свое несогласие, видела, как они поддерживают других и друг друга. Я считала, что как преподаватель я, если понадобится, должна их защитить, поэтому во время мирных акций находилась рядом с ними.

Забастовка

В конце октября часть сотрудников иняза присоединилась к забастовке. Все это, объясняет Наталья Дулина, было «продолжением мирного протеста».





— До забастовки я составила обращение в администрацию вуза, и другие преподаватели его поддержали, — описывает свои действия Наталья Олеговна. — Текст в документе гласил: мы примыкаем к забастовке и отдаем себе отчет, что нарушаем трудовое законодательство, но сейчас это единственный инструмент, с помощью которого мы можем выразить свою гражданскую позицию.

Забастовка началась в понедельник, 26 октября: с этого дня Наталья Олеговна перестала проводить занятия. В конце рабочей недели ее попросили подойти в отдел кадров за «трудовой книжкой».

— После того, как 4 сентября в здании МГЛУ ОМОН задерживал студентов, у нас появились сотрудники Департамента охраны, — рассказывает собеседница. — В пятницу, когда я поехала за документами, в корпусе за мной все время ходил милиционер и параллельно сообщал что-то кому-то по мобильному. Насколько я поняла, он был на связи с кем-то из нашей администрации. Через какое-то время, пока я еще находилась на кафедре, я получила звонок, что сегодня меня могут арестовать. Так и случилось. После того, как я отошла от вуза метров на двадцать, ко мне подошел человек и попросил: «Пойдемте с нами». Меня посадили в «гаишную» машину и повезли в РУВД.

В милиции мне показали скриншоты видеозаписи, размещенной на канале «Радыё Свабода», на кадрах я находилась на акции у юрфака БГУ. В протоколе написали, что 26 октября я участвовала в пикете, выкрикивала лозунги: «Жыве Беларусь» и что-то еще. Я не отрицала.

Суд

Наталью Дулину судили по статье 23.34 КоАП. На процессе доцент отказалась от услуг адвоката и не стала давать никаких пояснений. Почему? Потому что, говорит она, «отрицать то, что попало на видео, было бы глупо».



«Шесть дней я сидела в ИВС на Окрестина, остальное — в СИЗО в Барановичах. Я, как и большинство из тех, кто был со мной, за решеткой оказались впервые и называть камеру камерой у нас не поворачивался язык. Мы говорили палата, — рассказывает Наталья Дулина. — это получалось как-то само собой. Палата и палата, словно мы в больнице, откуда какое-то время нельзя выходить».

— На суде, когда у меня поинтересовались: «Вы признаете свою вину?», я ответила: «Да», — описывает те события собеседница. — Но вину я признала не потому, что каюсь и больше так не буду, а лишь потому что нарушила какие-то процессуальные нормы.

Камера

После задержания Наталья Дулина попала в ИВС на Окрестина. Так, как в эти 14 дней, шутит доцент, она никогда не отдыхала. О быте за решеткой отзывается менее радостно.

— Мы все смотрели российские сериалы, поэтому примерно представляем, какие у нас тюрьмы, — говорит она. — Если в Европе, само лишение свободы уже считается наказанием, то у нас, кажется, исправление должно приходить со страданием. Иначе мне сложно понять, зачем лишать человека каких-то базовых вещей. В передачу, например, мне положили беруши, но до меня они так и не дошли. Почему?

Элементарно, мы даже не всегда могли получить ответы на простые вопросы. Например, будет ли у нас прогулка. Было смешно, когда на шестой день нас этапировали. Когда нас распихали по «стаканам» и скороговоркой проговорили, что нас увозят, кто-то из заключенных спросил: «А куда?». «На Мальдивы», — услышали мы в ответ. То, что это были Барановичи, мы узнали лишь по приезду.

— А с кем вы сидели?

— Первый человек, с кем я оказалась в камере, была дирижером. Примерно через час к нам привели еще одну женщину, которая меня узнала и рассказала, что информация о моем задержании тут же разошлась в СМИ — это меня порадовало: значит, родные в курсе. Втроем мы фактически были одного поля ягоды, поэтому атмосфера в камере сложилась приятная. На завтра, правда, нам подсадили двух персонажей из разряда «напился — подрался», но, в принципе, мы их не трогали, они нас тоже. Вскоре этих дам увели, моим сокамерницам дали штрафы, и я осталась одна. Мне было так спокойно, — улыбается Наталья Олеговна. — Потом ко мне подселили актрису, затем — появилась бывшая преподавательница колледжа искусств…



Когда Наталья Дулина сидела в СИЗО в Барановичах, она нарисовала женщин, которые были с ней в одной камере. Рисунок Натальи Дулиной

— Расстроились, что вам дали сутки, а не штраф?

— 17 октября во время студенческого марша за решеткой оказалось около семи наших ребят, им дали от 10 до 15 суток. Мне было так стыдно, что студенты сидят, а я нет. Поэтому, когда меня задержали, мне немного полегчало… Не перед кем-то, перед самой собой.

Еще скажу… может это немного комичная вещь. Задержали меня сразу после увольнения, и я понимала: с деньгами у меня не очень. Моим сокамерницам, которых судили раньше, дали по 30 базовых. Это 810 рублей, сумма не маленькая. Если бы мне выписали большой штраф, появилась бы очередная головная боль: как его погасить. За то, что находишься за решеткой, тоже нужно платить, но значительно меньше. Одни сутки стоят 13 рублей 50 копеек.

— Цена соответствовала качеству?

— Как по мне, кормили нас нормально, но каши я еще долго есть не смогу.

Что дальше?

— Еще до моего задержания мы с коллегами и студентами пришли к выводу, что забастовка провалилась. Смысл в таких акциях есть лишь тогда, когда останавливается все, но все не остановилось, — говорит Наталья Дулина. — Сейчас, насколько я знаю, отмены занятий в вузе нет, но студенты придумывают какие-то новые форматы мирных акций, а значит, все было не зря.



«Когда решила поддержать забастовку, я не думала о возможном увольнении, — говорит Наталья Олеговна. — Внутри было ощущение, что я не могу жить и работать в стране, где совершаются насилие и ложь».

— У студентов занятия продолжились, а чем вы сейчас занимаетесь?

— Сейчас я решаю вопросы с работой. Думаю, я продолжу преподавать на курсах, займусь переводами. Устраиваться в какое-то госучреджение, я пока не планирую. Несмотря на произошедшее, моя позиция не изменилась.

Все эти события привели меня к мысли, что наша власть не понимает одну простую вещь: времена изменились. Теперь люди могут следить за событиями в режиме реального времени и делать выводы. Конечно, когда источников информации много, что-то можно переделать, отфотошопить, но скрыть правду сейчас очень сложно.

Да, людей пугают сутками, уголовными статьями, но те, у кого внутри уже протестная позиция, вряд ли ее изменят. Когда я читаю о том, как люди сидели в лагерях… Кто-то, конечно, «ломался», но кто-то — нет. У человека могли забрать здоровье, но порядочные люди и выходили порядочными людьми. Пока человек жив, нельзя отнять у него внутреннюю свободу. Победить ту внутреннюю свободу, которую сейчас в себе раскрыли белорусы, очень сложно. Ее масштабы, как и масштабы солидарности, появившейся у нас с первой волной COVID-19, весьма объемные. Даже в камерах люди делятся книгами, едой, вещами. Возможно, я наивна и плохо разбираюсь в политике, но мне не кажется, в добре и есть сила, и я очень верю в мирный протест.